Constance Moofushi e Constance Ephelia: entra nel dipinto di Madre Natura

Per Constance Hotels & Resorts, pluripremiato brand di ospitalità mauriziano con 7 strutture eco-chic nell’Oceano Indiano, True By Nature non è solo un claim. È la filosofia che ispira il lavoro quotidiano di tutto il gruppo, membro d’oro della Certificazione Green Globe, e una promessa di impegno di tutela dei fragili ecosistemi naturali delle diverse isole che ne ospitano le proprietà: Mauritius con l’intensità dei suoi profumi speziati e una natura incontaminata; Madagascar con le sue numerose specie endemiche; le Seychelles con oltre 2.000 varietà di piante; infine le Maldive con fondali ineguagliabili.



Proprio questi due arcipelaghi sono tra i luoghi più desiderati dai viaggiatori e nell’immaginario collettivo vantano una posizione di rilievo tra le destinazioni “wow” in cui concedersi almeno una volta nella vita una vacanza all’insegna della bellezza più pura. Le Maldive e le Seychelles sembrano due dipinti nei quali i colori della natura giocano a mescolarsi, come sulla tavolozza di un artista. Al Constance Lemuria e al Constance Ephelia alle Seychelles è il rosa delle rocce di granito a farla da padrone, mentre al Constance Halaveli e al Constance Moofushi alle Maldive è lo spettacolo del tramonto a lasciare senza fiato: quando il sole all’orizzonte si tuffa nel mare, il cielo assume tutte le sfumature delle tinte pastello più incantevoli, dal viola al rosso, dal rosa all’arancione. Quale migliore location per fare da sfondo a una cena romantica o a una degustazione di vini pieds-dans-l’eau nella laguna?



Per preservare queste destinazioni e lasciarne inalterata la magia per le generazioni future, Constance Hotels & Resorts propone soggiorni all’insegna della consapevolezza ambientale, dove “True By Nature” prende vita in iniziative e azioni concrete. Sono diverse le pratiche antispreco messe in campo per il risparmio delle risorse: si preferiscono materie prime biodegradabili, bottiglie in alluminio o in vetro da ricaricare, fertilizzanti organici al posto di pesticidi chimici, la raccolta differenziata nelle aree comuni e la seconda vita di vetro e plastica. Ma anche gli ospiti sono invitati a schierarsi accanto a Madre Natura con comportamenti rispettosi dell’ambiente.



Il Constance Moofushi, mix di lusso e semplicità e leader tra i resort all-inclusive a livello globale, sorge su un’isola che dall’alto ricorda il profilo di una manta, quasi come fosse stata dipinta proprio da Madre Natura. Tra le campagne di sensibilizzazione più coinvolgenti per grandi e piccini spiccano gli incontri settimanali al Manta Bar con la biologa marina italiana Elena Milanesi, dedicati a squali balena, tartarughe marine, barriera corallina e più in generale alla vibrante vita sottomarina che circonda il resort 5 stelle. La barriera corallina, vitale per produrre l’ossigeno che respiriamo, ospita oltre 1.200 specie di pesci tropicali, ma è uno degli ecosistemi più delicati del pianeta. Al Constance Moofushi vengono così organizzate azioni mirate di innesto e introduzione di nuovi coralli e “missioni” per mantenere pulito il reef, con l’obiettivo di consentire la sua sopravvivenza e proliferazione, regalando anche alle generazioni future la possibilità di ammirare uno spettacolo della natura tanto emozionante quanto fragile.



Le acque attorno al resort sono giardini subacquei sulla rotta migratoria di mante, squali balena, delfini e diavoli di mare, garanzia di incontri irripetibili con gli abitanti delle profondità. Particolare attenzione alle tartarughe marine: il personale ha seguito programmi di training con focus sulle tecniche di salvataggio di una tartaruga in pericolo.

Ma non è tutto, a Moofushi sono incoraggiate le produzioni “in house” come il peperoncino, l’aloe vera per la Spa, il compost coi residui alimentari biodegradabili per fertilizzare i giardini e il sale marino prodotto in quattro gusti. Per un turismo sempre più sostenibile, gli ospiti sono invitati a rimuovere eventuali microplastiche trovate sulla spiaggia e in occasione del Global Recycling Day viene organizzata una divertente gara di riciclo con tanto di vincitore, campione della sostenibilità come il Constance Moofushi.



Il Constance Ephelia alle Seychelles, riconosciuto come miglior Luxury Eco Resort a livello globale ai World Luxury Hotel Awards 2023, è molto attivo nella protezione delle zone umide: essenziali per ridurre l’impatto del gas serra, sono un hotspot in cui prolifera una biodiversità unica al mondo. Per favorire la riforestazione delle mangrovie e farne conoscere l’apporto nell’ecosistema globale vengono organizzati tour di educazione ambientale e azioni di “re-planting” di nuovi esemplari, cui possono partecipare anche gli ospiti. Inoltre, Ephelia dispone di una “nursery” per le mangrovie, dove tutti i semi piantati vengono monitorati per favorire la diffusione delle sette diverse specie endemiche, a garanzia di un ecosistema sano e prosperoso. Recentemente è stata inaugurata un’attività unica nel panorama delle Seychelles: introducendo colonie di api nella foresta, ha preso il via l’innovativa produzione del miele delle mangrovie, una particolare tipologia di miele che testimonia ancora una volta l’intenso legame del gruppo Constance con la biodiversità dell’arcipelago. Ma non solo. L’attenzione per le comunità locali è un fil rouge che accomuna tutte le proprietà: a Ephelia le capsule del caffè utilizzate in struttura vengono mandate a un fornitore locale che ne utilizza l’alluminio per la creazione di penne. Queste penne, poi, tornano al resort, che le distribuisce gratuitamente nelle scuole e alle comunità locali per sostenere l’istruzione e il futuro di centinaia di giovani. In più, la maggior parte degli ingredienti utilizzati dagli chef per la preparazione delle appetitose pietanze proposte nei bar e ristoranti del Constance Ephelia provengono da pescatori e agricoltori locali, per ridurre le emissioni dovute al trasporto degli alimenti e sostenere il lavoro degli abitanti delle Seychelles. Le proposte culinarie, così, si caratterizzano per un intenso legame con le specialità tradizionali e per la qualità degli ingredienti: piatti semplici, presentati in maniera creativa, che esaltano il gusto naturale delle materie prime in un viaggio sensoriale nei sapori dell’Oceano Indiano.

