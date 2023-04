Consulenti finanziari, boom di reclutamenti a marzo per Fideuram-Ispb

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un vero e proprio boom di reclutamenti nel mese di marzo per Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking. Il gruppo guidato dall’amministratore delegato Tommaso Corcos ha visto il nuovo ingresso di ben 43 consulenti finanziari. Un numero che va ad aggiungersi ai 67 inserimenti avvenuti già dei primi due mesi dell’anno. Non solo. Dei nuovi ingressi di marzo, cinque provengono da un’unica realtà ovvero Zurich Bank. Con i nuovi ingressi, si rafforzano quindi ulteriormente le reti della divisione private, che contano oggi oltre 5.500 professionisti della consulenza.

Gli ex Zurich Bank

I cinque ex Zurich Bank provengono da aree diverse del Paese. Marcella Testa e Raffaele Lanzo entrano in Fideuram nell’area Piemonte, guidata dall’area manager Flavio Vanin; Alessandra Poltronieri e Davide Pongiluppi rafforzano IW Private Investments nell’area Lombardia Est, seguita dall’area manager Marco Gheda; Andrea Sordini, infine, arriva in Sanpaolo Invest nell’area Lazio, retta dall’area manager Claudio Natali.