Consulenti finanziari, inizia a prendere quota l’Albo degli indipendenti

È pagato a parcella, come un avvocato o un commercialista, niente provvigioni o commissioni basate sui volumi o sul risultato. Ed è obbligato, per legge, all'imparzialità nelle scelte di investimento. È il consulente finanziario indipendente, una figura ancora di nicchia, poco nota o magari confusa con altre da parte dei risparmiatori, ma in decisa crescita. Oggi, gli iscritti all’apposito Albo sono 340, tutti liberi professionisti, cui si aggiungono 46 Scf (società di consulenza finanziaria indipendente).

«Numeri in rialzo del 22% rispetto al 2019, cioè il primo anno in cui la categoria ha assunto l’organizzazione attuale» racconta Giulia Armellini, project manager di Consultique Scf, la principale tra le società del settore. Infatti è solo dal dicembre 2018 che la regolamentazione della professione ha assunto la forma di oggi. L’Ocf (Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari) è suddiviso tra una sezione riguardante gli “indipendenti” e un’altra per i consulenti “abilitati all’offerta fuori sede”, conosciuti con la vecchia dicitura di promotori finanziari.

Obbligo di polizza

Pur facendo parte dello stesso Albo, e dando per scontate professionalità e qualità del servizio da entrambe le parti, tra le due figure vi è una differenza sostanziale: l’ex promotore lavora come dipendente, agente o mandatario di un unico intermediario (banca, Sim, Sgr) di cui distribuisce in esclusiva prodotti e servizi finanziari, traendo la propria retribuzione dalle provvigioni erogate dall’istituto.

Al contrario, il consulente indipendente è chiamato a conoscere e a consigliare qualunque prodotto finanziario o assicurativo disponibile sul mercato, ma viene pagato dal cliente finale per la sua attività di analisi (con una fee complessiva o talvolta anche “a ora”), senza alcun rapporto con gli istituti che emettono polizze, fondi e così via. Anche per questa differenza, solo il consulente indipendente è obbligato per legge a sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile, per eventuali danni derivanti da negligenza professionale.

L’identikit

In media, chi svolge oggi questa attività ha un profilo relativamente maturo, almeno intorno ai 45 anni, e opera come autonomo o all’interno di una società, dove viene inquadrato come collaboratore a partita Iva o assunto in forma subordinata. «Ogni consulente può seguire intorno a 30-35 clienti, con i quali in media ci si incontra ogni tre mesi» spiega Armellini di Consultique. Ma si guadagna di più o di meno, rispetto ai promotori? «Dipende. Quest’ultimo, se ha una clientela consolidata nel tempo, incassa ogni anno grazie alle commissioni anche senza trovare nuovi clienti o spostare portafogli. Ma per i più giovani è diverso».