Commercialisti e avvocati già schierati a difesa delle aziende in difficoltà

Lui con il suo studio (commercialisti e revisori legali con sedi a Roma e Milano) specializzato nel restructuring e nelle crisi di impresa si è mosso proprio durante il lockdown con due nuovi ingressi di senior partner («Perché in questa fase servono professionisti specializzati con grande esperienza») e due partnership con altrettanti fondi di private equity internazionali, pronti a investire in procedure concorsuali. «E in un futuro non troppo lontano puntiamo anche ad aprire una sede a Parigi per avvicinarci di più ai tanti investitori in quel Paese che guardano con sempre maggiore attenzione all'Italia».

Posizionamento nel mercato finanziario

Strategico in questa fase preparatoria per i professionisti del settore è proprio il posizionamento nel mercato finanziario. Nascono e si sviluppano rapporti sempre più stretti con il mondo bancario che a sua volta si avvale del professionista per analizzare insieme i fondamentali del cliente e i piani di salvataggio presentati.

«Cruciale è la velocità di intervento - ricorda Giulio Cerioli, presidente Nexta - che da un lato può essere garantita con la multidisciplinarietà, cioè affiancando al commercialista anche il consulente del lavoro e l’avvocato, dall’altra servono partnership con le banche». In questo senso Nexta, società tra avvocati radicata nel Nord e Centro Italia durante il lockdown ha fatto nascere il progetto «Banca e professionisti di impresa» e si avvia a concludere due accordi con altrettanti istituti di credito «per organizzare uno stretto e continuo dialogo a tre tra azienda, consulente e impresa».

La rete sul territorio

Fare rete. Anche questa è una strategia messa in piedi in questi mesi per prepararsi all’ondata di crisi di autunno. A Milano, ad esempio, lo studio Villa Roveda Associati si è fatto promotore del network Sba (Sostenium business advisory) insieme con gli studi, altrettanto radicati sul territorio lombardo, Muliari e Limido & Radice. «Di fatto, è una sorta di pronto soccorso per le imprese - commenta Marco Gentile, associate di Villa Roveda - attraverso l’intervento di più professionisti si riescono a svolgere in breve i tre passaggi fondamentali dell’assistenza all’azienda in difficoltà: supporto organizzativo immediato, analisi economica e legale di dove si è ora e il monitoraggio delle azioni intraprese».

Decisivo per tutti è il fattore tempo: l’intervento tempestivo ai primi segnali di difficoltà dell’azienda consente, in molti casi, di evitare il fallimento vero e proprio e di coinvolgere investitori “dalle spalle larghe” che possono salvare oltre alla produzione anche i posti di lavoro.