Consulenti tecnici in regola con contributi e crediti formativi

L’accento posto sulle competenze in materia di conciliazione, processo e attività del Ctu segnano una svolta importante delle norme, che hanno recepito le indicazioni delle professioni. Gli obblighi in materia di formazione e di pagamento dei contributi previdenziali rientrano invece in una moralità appropriata per chi svolge incarichi pubblicistici. Ora la palla passa alle categorie professionali, chiamate a offrire ai propri iscritti percorsi formativi idonei e di qualità, eventualmente anche introducendo il regime dell’obbligatorietà per le materie più qualificanti.

Restano invece da aggiornare le tariffe, da tempo gravemente inadeguate.

Le principali novità

1 - La formazione

Focus su processo e conciliazione

Nel nuovo albo dei consulenti tecnici d’ufficio è riconosciuta l’importanza della formazione su conciliazione, processo e attività del Ctu. Non sono previsti come requisiti obbligatori per l’iscrizione, ma i corsi di formazione su queste tematiche eventualmente seguiti devono essere indicati dal professionista nella domanda di iscrizione. E nell’albo figurerà il possesso di competenze su questi temi

2 - I requisiti

Serve la regolarità contributiva

Il professionista che intende iscriversi nell’albo dei Ctu nella domanda deve inserire la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali. Non solo: occorre anche dichiarare di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua (indicando i crediti) e di non avere riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall’organismo professionale di appartenenza