Si scioglie Belvedere-Inzaghi. Nasce lo studio SI

Nello storico dei professionisti coinvolti nel progetto, una vasta esperienza in studi internazionali, in operazioni di compravendita nel settore living, hospitality e logistica, e un track record che vede l’attuale coinvolgimento in operazioni importanti in aerea milanese, come lo Scalo di Porta Romana (Villaggio Olimpico), Milano Sesto - con Unione Zero - e Santa Giulia (Pala Italia). Il team è da anni inserito nei rankings sia di Chambers che di Legal500 nel Real Estate e nel Public Law. Nel 2023, inoltre, Guido Alberto Inzaghi e Ivana Magistrelli sono Top Ranked in Chambers. Il Naming Partner Guido Alberto Inzaghi è stato, in precedenza, responsabile del dipartimento real estate dello studio internazionale DLA Piper fino al 2017 e quindi socio fondatore di Belvedere Inzaghi & Partners fino al 31 dicembre 2023.

