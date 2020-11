Consulenza assicurativa in tempo reale con AI e Big data: sbarca in Italia la francese Zelros

La capacità di connettere, grazie all'AI, un'ampia base di dati (contratti, documentazione, e-mail, sinistri, conversazioni, previsioni basate su modelli specifici per il mercato dell'insurance) e di facilitare di conseguenza il compito quotidiano di agenti e collaboratori nel formulare previsioni e raccomandazioni agli assicurati. Praticamente in tempo reale.

Le entrate di Zelros sono legate una modalità di erogazione della piattaforma di tipo Saas (Software as a Service) in cloud, che non prevede quindi alcuna implementazione on premise. Il margine di guadagno per la startup è determinato in base all'utilizzo della piattaforma, e più precisamente in relazione al numero di utenti o di transazioni che vengono automatizzate.

Le compagnie assicurative clienti, dal lato loro, possono misurare il ritorno dell'investimento attraverso la crescita del numero di preventivi e del tasso di conversione e la possibilità di assegnare chi si occupa del customer service ad altre funzioni che non siano la gestione manuale delle sottoscrizioni assicurative.

In Italia, spiegano infine dalla startup, sono in fase avanzata diversi contatti con alcuni potenziali clienti e l'obiettivo è quello di conquistare due-tre compagnie già entro l'anno. A livello globale, invece, il traguardo fissato per il 2021 è il raddoppio dei ricavi e un secondo round di investimento finalizzato a sostenere l'espansione internazionale.