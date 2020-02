Consulta: illegittima l'applicazione retroattiva della legge "spazzacorrotti" Bocciata la norma che include la corruzione e altri delitti contro la Pa tra quelli gravissimi (come mafia e terrorismo) che non consentono l'accesso ai benefici penitenziari alla detenzione se il condannato non collabora di Vittorio Nuti

La Consulta boccia l'applicazione reatroattiva della legge n. 3/2019 «Misure per il contrasto dei reati contro la Pa e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici», meglio nota come "spazzacorrotti".L o rende noto la Corte costituzionale in un comunicato che anticipa quanto deciso in Camera di consiglio. Secondo i giudici delle leggi è illegittima, in particolare, l'applicazione retroattiva della norma che ha esteso ai reati contro la Pa le preclusioni previste dall'articolo 4-bis dell'Ordinamento penitenziario rispetto all'adozione dei benefici e delle misure alternative alla detenzione.

Accolte le censure di 17 ordinanze

La Corte ha dunque accolto le censure sollevate dalle ordinanze di 17 giudici ordinari che denunciavano la mancanza di una disciplina transitoria che impedisse l'applicazione delle nuove regole ai condannati per un reato commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 3/2019. Per la Consulta l'attuazione retroattiva di una disciplina che trasforma in modo radicale la natura della pena e soprattutto la sua incidenza sulla libertà personale, rispetto a quella stabilita al momento del reato, è incompatibile con il principio di legalità delle pene, previsto dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione.

