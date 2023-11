Consulta: Parlamento in seduta comune per eleggere il successore del presidente uscente Sciarra

Ascolta la versione audio dell'articolo

Al via nell’Aula della Camera la votazione a scrutinio segreto del Parlamento in seduta comune per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale. Per l’elezione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea; per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea (363 voti). Un traguardo a cui la maggioranza potrebbe arrivare solo con l’apporto di pezzi dell’opposizione. Si annunciano tempi lunghi.

L’uscita della presidente Sciarra

Il Parlamento deve eleggere il giudice che prenderà il posto del presidente Silvana Sciarra , la professoressa di diritto del lavoro che è stata nel 2014 la prima donna eletta dal Parlamento alla Consulta e il cui mandato scade l’11 novembre. In vista dell’imminente addio di Sciarra il collegio dei giudici costituzionali ha indicato all’unanimità Augusto Barbera come presidente pro tempore.

Le scelte di Mattarella

L’11 novembre scade anche il mandato dei due vicepresidenti, Daria De Pretis e Nicolò Zanon, entrambi di nomina presidenziale. In settimana Sergio Mattarella comunicherà i due nuovi giudici che dovranno subentrare a De Pretis e Zanon. Visto che con le prossime uscite la componente femminile alla Consulta sarà dimezzata, è probabile che il capo dello Stato indichi tra i due nomi quello di una donna. Solo ipotesi sui curriculum che il presidente potrebbe prendere in considerazione: tra gli altri quelli di Ida Angela Nicotra, professoressa di diritto costituzionale all’università di Catania e moglie del consigliere del Csm Felice Giuffrè, o di Gabriella Palmieri Sandulli, avvocata generale dello Stato, prima donna a ricoprire questo incarico.

A fine 2024 tre nuovi giudici

La Corte costituzionale si prepara perciò a un rinnovo profondo della sua composizione: per la fine dell’anno prossimo dovranno lasciare altri tre giudici costituzionali, tutti eletti dal Parlamento nel 2015. A dicembre 2024 si tratterà di sostituire Augusto Barbera, designato dal collegio della Consulta presidente pro tempore, Franco Modugno e Giulio Prosperetti.