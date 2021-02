Consultazioni, Draghi incontra le parti sociali. Bonomi: «Pieno sostegno». Grillo ferma voto su Rousseau e chiede super ministero per l’ecologia. L’ira della base M5S

15:28 Landini: strutturare confronto su Recovery e riforme

La Cgil auspica che si possa «strutturare un sistema di confronto che, sia sugli investimenti europei, sia su queste riforme fondamentali: lavoro, fisco, pensioni, pubblica amministrazione, rilancio degli investimenti», dice il segretario generale, Marizio Landini, possa garantire ai sindacati di svolgere il «loro ruolo», sindacati che rivendicano che «il mondo del lavoro, in tutte le sue articolazioni, sia messo nelle condizioni di essere un protagonista di questo cambiamento». Dopo aver partecipato alle consultazioni con Mario Draghi, insieme a Cisl e Uil, il leader della Cgil spiega: «Su molte cose, pensioni, fisco, lavoro, blocco licenziamenti, abbiamo proposto le stesse cose che avevamo presentato a Governi precedenti. Sono riforme che abbiamo messo sul tavolo e chiediamo di essere coinvolti, di poter discutere, di poterle realizzare, tanto più che siamo di fronte a questa opportunità senza precedenti di 300 miliardi che possono essere spesi e che per noi devono servire non per tornare a prima della pandemia ma per cambiare e ridisegnare il nostro Paese, per fare quelle riforme che sono necessarie e soprattutto per creare lavoro. E creare lavoro verso i giovani, le donne, ed il Mezzogiorno in particolare».

Dalla Cgil anche una indicazione sulla «necessità di una nuova politica industriale», in particolare su temi come «quelli della transizione energetica e della sostenibilità ambientale»; serve «una funzione di indirizzo e di intervento diretto del Governo», come «c'è bisogno che anche i privati ricomincino a investire» e di «un rilancio serio del lavoro». Landini accenna anche ai temi della formazione, della scuola, degli investimenti sulla sanità a partire «dal territorio».