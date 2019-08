Salvini su Fb: elezioni subito, collante Pd-M5S è odio per Lega. Meloni: voto o è inganno Al via il secondo giorno del nuovo giro di consultazioni. La leader di Fdi al Quirinale: «Abbiamo chiesto al presidente di indire le elezioni, Mattarella non sia notaio del “patto della poltrona”». Salvini: «Pd-M5S, disperati pronti a tutto per le poltrone, taglio del parlamentari sparito perchè il Pd non lo vuole». di Al.Tr.

I parlamentari di Pd e M5s sono «disperati pronti a tutto per le poltrone», «oggi pomeriggio diremo a Mattarella di mettere fine a questo spettacolo vergognoso». Lo ha detto il leader della Lega in diretta su Facebook in vista dell’incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il nuovo giro di consultazioni. Secondo Salvini «l’unico collante» del governo giallorosso «sarebbe l’odio contro la Lega». Mattarella «può far nascere un governo così?», si chiede il leader leghista. Intanto, stamattina il secondo giorno di colloqui al Quirinale si è aperto con il gruppo delle Autonomie, Fdi e LeU, mentre nel pomeriggio saliranno al Colle il Pd, poi a seguire Forza Italia, Lega e, per ultimo, M5S. «L’unico sbocco possibile è il ritorno alle urne», «il ’patto della poltrona’ tra M5S e Pd è un inganno», ha dichiarato la leader di Fdi Giorgia Meloni dopo l’incontro con Mattarella.

Salvini: Conte bis non con me

«Chiederò a Mattarella che parlava di un governo forte, di una maggioranza ampia e di un programma condiviso, “ma può nascere un governo che ha come unico collante il no alla Lega e a Salvini?”», dice il leader della Lega con riferimento alle consultazioni, «spero che il presidente della Repubblica prenda atto che questa roba qua non rappresenta il popolo italiano e non ha un programma condiviso». «Possono scappare dal voto un mese ma non per sempre - aggiunge - non possono nascondersi sempre con la maschera e il passamontagna. Vincono loro per un mese? Poi i nodi vengono al pettine», «chi pensa a un Conte bis non lo fa con me», aggiunge. Se nasce il governo giallorosso, «si

legge Conte bis, e si dice Monti bis” - ha detto il leader della Lega- e nasce

da Parigi, Berlino, Bruxelles».

Salvini: taglio parlamentari sparito, il Pd non lo vuole

Il leader della Lega poi sottolinea: « Avete notato che non si parla più del taglio dei parlamentari, la Lega da giorni dice che è disponibile a farlo e invece è sparito perché il Pd non vuole, vogliono tenersi tutte le poltrone: che fai il taglio con il governo Ursula? Con il governo Parigi- Berlino, telecomandato da Macron e Merkel?». E poi stigmatizza: «M5S, nato per fare la rivoluzione, ora fa il Governo con i massimi difensori del sistema, il Governo Ursula, telecomandato da Merkel e Macron, con il partito degli intrallazzi e degli inciuci che andava a cena per riformare la giustizia, riorganizzava gli assetti delle banche, quello di Bibbiano e della legge Fornero».

Meloni: saremo in piazza il giorno della fiducia

«Abbiamo sentito parlare solo di poltrone e non di programmi, con una serie di stop che dimostrano la capacità di sopportazione delle due forze politiche», ha detto ancora Meloni al Quirinale. «Scenderemo in piazza se questo governo dovesse nascere: a piazza Montecitorio il giorno della fiducia», ha continuato la leader Fdi, invitando «anche i delusi dei partiti che fanno il contrario di quello che avevano promesso. Noi siamo dalla parte della democrazia».