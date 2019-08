Consultazioni, perché il centrodestra va diviso al Colle Se è vero che il centrodestra unito governa regioni importanti come la Lombardia, il Veneto o la Liguria, è anche vero che a livello nazionale Forza Italia e Fdi hanno fatto opposizione al governo gialloverde, pur convergendo su alcuni provvedimenti come il decreto sicurezza e la legge sulla legittina difesa di Andrea Gagliardi

Divisi in Parlamento, divisi anche al Quirinale. I partiti del centrodestra hanno deciso di presentarsi in ordine sparso alle consultazioni odierne al Colle. Del resto se è vero che il centrodestra unito governa regioni importanti come la Lombardia, il Veneto o la Liguria, è anche vero che a livello nazionale Forza Italia e Fdi hanno fatto opposizione al governo gialloverde, pur convergendo su alcuni provvedimenti come il decreto sicurezza e la legge sulla legittima difesa.

Non solo. Se si andasse alle urne oggi, una coalizione di centrodestra a livello nazionale ancora non c’è. E Salvini si è mostrato cauto sul punto, non trascurando l’ipotesi di una Lega capace di correre da sola alle urne. Diverse sono anche le posizioni politiche. Mentre Fratelli d’Italia e Forza Italia sono per il ritorno alle urne, Salvini non esclude un governo di transizione con il M5s.

Centrodestra in ordine sparso al Quirinale

I capigruppo di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, insieme ai rispettivi leader, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, si presentano dunque oggi al Colle ognuno per conto suo. Così come avevano fatto il 4 e 5 aprile 2018 per un primo giro d'orizzonte con il capo dello Stato sul nuovo governo dopo le elezioni di marzo. In quel caso, in base al patto di coalizione, tutti e tre i raggruppamenti indicarono Salvini come candidato premier del centrodestra, in quanto segretario del partito che aveva ricevuto il maggior consenso elettorale. Fino alla rottura della alleanza, per la mancanza di una maggioranza in Parlamento, e alla nascita dell’esecutivo giallo-verde M5s-Lega.

