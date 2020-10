Consumi elettrici in ripresa. E la domanda è sempre più green: il 36% da fonti rinnovabili Secondo la fotografia del gestore della rete elettrica nazionale, a settembre si è registrata una richiesta di energia pari a 26,6 miliardi di kilowattora in linea con il dato di un anno fa di Celestina Dominelli

Nuovo piano Terna a novembre per accompagnare il cambiamento



Dopo la brusca frenata determinata dall’emergenza coronavirus, i consumi elettrici tornano a salire a settembre e si posizionano sui livelli di un anno fa. La fotografia aggiornata arriva come di consueto da Terna, il gestore della rete elettrica nazionale. La società guidata da Stefano Donnarumma ha registrato una richiesta di energia pari a 26,6 miliardi di kilowattora, un dato in linea con quello di settembre del 2019. La curva dei consumi, dunque, ricomincia a marciare dopo i sei mesi di forte calo provocati dall’emergenza sanitaria da coronavirus e dalle misure restrittive che hanno determinato il crollo della domanda soprattutto sul fronte industriale. E una fetta consistente di questa domanda di nuovo in salita è stata coperta dalle fonti verdi: il 36%, rispetto al 33% di un anno fa, arriva dalle rinnovabili.

Cresce la generazione dall’eolico

A settembre, si legge nella nota di Terna, la domanda di energia elettrica è stata coperta per il 92,2% da produzione nazionale e per la quota restante (7,8%) dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. La produzione nazionale netta si attesta al momento a 24,7 miliardi di kilowattora ed è risultata in aumento del 3% rispetto a settembre 2019. Quanto alle fonti di produzione, spicca l’eolico (+16,3%), seguito dall’idrico (+12.3%) e fotovoltaico (+5,1%), mentre arretrano i contributi da geotermia (-3,2%). Il termico, infine, si mantiene stazionario (-0,1%). A livello territoriale, la variazione tendenziale di settembre è stata negativa al Nord (-1,2%) e positiva sia al Centro (+1,2%) sia al Sud che nelle isole (+1,6%).

Il faro sui consumi industriali

Terna ha poi elaborato per la prima volta un indice settimanale (Imcei) che prende in esame e monitora in maniera diretta i consumi industriali di circa 530 clienti energivori (che consumano cioè grandi quantità di energia) connessi alla rete elettrica, dal cemento al cartario, dalla ceramica alla siderurgia. L’indice, pur facendo registrare una flessione rispetto al settembre dello scorso anno, mostra però una ripresa del campione dei clienti industriali, con il recupero guidato da raffinerie e cockerie (+42,4%), cartiere (+29,6%), imprese produttrici di materiali da costruzione (+9,7%) e chimiche (+1,5%), mentre a impattare negativamente sul dato complessivo è stato il comparto siderurgico (-9%).

Domanda elettrica in flessione nei primi nove mesi del 2020

Nei primi nove mesi del 2020, la domanda elettrica risulta in flessione(-6,9%) rispetto allo stesso periodo del 2019 (in termini rettificati è -6,8%), chiarisce ancora il gestore della rete di trasmissione nazionale. Da gennaio a settembre, le fonti rinnovabili hanno coperto il 40% della domanda elettrica (36% nel 2019).