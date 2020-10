Consumi petroliferi -15% nel 2020, tra accise e Iva 6 miliardi in meno allo Stato «Crisi devastante» per la raffinazione. Up cambia volto e diventa Unem, Unione energie per la mobilità

Ansa

«Crisi devastante» per la raffinazione. Up cambia volto e diventa Unem, Unione energie per la mobilità

3' di lettura

In assenza di nuovi lockdown, l’Unione Petrolifera «prevede un 2020 che chiuderà con un 15% in meno di consumi petroliferi rispetto all'anno precedente». Ad affermarlo è stato il presidente di Up, Claudio Spinaci, precisando che gran parte del calo va attribuita a gasolio per autotrazione, benzina e carboturbo.

«Per valutare l'impatto del Covid-19 sui consumi petroliferi abbiamo elaborato un «modello dinamico» che ci dia indicazioni sulle possibili evoluzioni future. Si basa su una segmentazione nei diversi settori di utilizzo dei prodotti petroliferi. Il modello viene aggiornato costantemente non solo con i nuovi dati che via via vengono rilasciati, ma anche tenendo conto dell'evoluzione del quadro macroeconomico e delle misure di contenimento della pandemia».

Sulla base delle stime «per il 2020 attualmente ci si attende un calo complessivo di circa 9 Mton, pari a meno 15% (di cui 3,4 Mton dal gasolio motori, 1,2 dalla benzina e 3 dal carboturbo)». Spinaci si sofferma sul carboturbo che «ha subito la contrazione maggiore derivante dalla diffusione della pandemia, non solo per le restrizioni nazionali, ma anche e soprattutto quelle internazionali, che hanno praticamente azzerato il flusso turistico, che rappresenta circa il 70% dei consumi di jet fuel».

Spinaci parla di «crisi devastante» per la raffinazione con margini lordi attesi negativi. «L'emergenza legata al coronavirus ha evidenziato il valore strategico della filiera petrolifera e la sua capacità di garantire in piena sicurezza (siamo stati tra i primi a

firmare protocolli sulla sicurezza al lavoro con i sindacati) il tempestivo approvvigionamento energetico su tutto il territorio nazionale, anche nei momenti

più critici, nonostante il drastico calo delle vendite dovuto al lockdown che ha prodotto riflessi negativi sia dal punto di vista economico che operativo», ha detto il presidente nel suo intervento.

«Alla crisi della domanda legata all'emergenza sanitaria si è poi aggiunto il crollo del prezzo del petrolio sui mercati internazionali, che si è ridotto in due settimane del 60%, fattori che hanno generato in pochi giorni un ammanco di cassa per il settore superiore ai 4 miliardi e perdite economiche rilevanti. La situazione è parzialmente migliorata con l'uscita dal lockdown totale, ma per l'Italia - evidenzia - resta ancora fortemente deficitaria e con un saldo previsto, a fine 2020, del meno 15% rispetto al 2019».