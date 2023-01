Consumi, tornano a crescere le intenzioni di acquisto degli italiani

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo tre mesi consecutivi in calo, secondo l’Osservatorio Findomestic di gennaio, le intenzioni di acquisto degli italiani per i prossimi tre mesi tornano a crescere con un incremento medio del 5,3 per cento. L’indagine condotta a fine dicembre, si legge in una nota, rileva una flessione dei timori legati all’inflazione, anche se il caro-prezzi resta la prima preoccupazione (lo cita il 60% degli intervistati), seguita da quella per la situazione economica del Paese (40%) e per quella familiare (35%).

«Tornano a crescere le intenzioni d’acquisto - ha commentato Gilles Zeitoun, amministratore delegato e direttore generale di Findomestic - e sale da 41 a 46 la percentuale del campione che guarda con ottimismo al futuro. Tuttavia il peggio non è ancora alle spalle: solo il 27% è pronto a spendere nell’immediato contro il 40% di dodici mesi fa».

La crescita è trainata soprattutto dall’efficientamento energetico della casa, dall’arredo e dai veicoli a due ruote. L’inizio del 2023 è però condizionato dalle bollette: il 51% degli intervistati prevede ancora aumenti, contenuti tra il 10-20% per la maggioranza. Secondo l’indagine, fare più sport (27% delle risposte), perdere peso (26%) e risparmiare di più (24%) sono i buoni propositi degli italiani per l’anno appena iniziato, così come per quello precedente. Gli italiani hanno anche voglia di viaggiare, dopo gli anni di pandemia, e aumenta la percentuale di chi preferisce recarsi all’estero (18% contro il 15% di un anno fa).