Condominio: al via i controlli sui contabilizzatori. Multe fino a 2.500 euro

Il Comune di Milano si avvale di 45 ispettori della società in house Amat e ha stanziato 20 milioni di incentivi per interventi di efficienza energetica con accordi con le banche per finanziamenti agevolati. La città metropolitana di Milano controllerà 143 Comuni con ispettori Amat e 6 accertatori certificati per la raccolta dei dati dai responsabili di impianto.

In Piemonte il registro (Cit) non obbliga i manutentori a caricare le relazioni che giustificano la mancata realizzazione della contabilizzazione. Torino e città metropolitana effettuano i controlli attraverso gli ispettori Arpa. Sono state irrogate già una decina di sanzioni. Un tavolo tecnico tra Regione e ordine degli ingegneri scriverà le linee guida per esaminare le relazioni di non convenienza economica della contabilizzazione.

In Liguria una best practice è rappresentata da Genova e città metropolitana che ha un proprio registro dei 6mila condomìni censiti e provvede ogni anno alle verifiche, tramite la società Multiservice, su 1.500 di essi assicurando in 4 anni verifiche su tutti gli impianti. Occorrerà però un anno prima che il registro regionale della Liguria (Caitel) si interfacci con il registro di Genova.

Tra le Regioni del Nord il Veneto è finora quella più indietro. Nel registro regionale (Circe) sono censiti 1,7 milioni di impianti. I controlli sono demandati a 16 Comuni sopra i 30 mila abitanti, alla città metropolitana di Venezia e alle province. Le risorse per i controlli sono esigue, perchè la Regione ha abolito il pagamento del bollino per gli impianti. Ma la provincia di Treviso ha iniziato accertamenti severi, quella di Vicenza ha aperto un bando per verificatori. Qualcosa si muove anche a Venezia e Padova.

PER SAPERNE DI PIÙ / Contabilizzatori da rifare tra 10 anni con le modifiche Ue