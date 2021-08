Contagi in aumento e pochi controlli sugli arrivi: la Sardegna verso il «giallo»

3' di lettura

Aumentano i contagi e i ricoveri, riaprono i reparti Covid e la Sardegna rischia di ritrovarsi in zona gialla entro fine mese. Il numero dei turisti in arrivo è in crescita ma dei controlli annunciati dal presidente della Regione Christian Solinas nei varchi dei porti e degli aeroporti non c’è traccia. Anche alla luce del fatto che gli agenti del corpo forestale e di vigilanza ambientale sono impegnati nella lotta agli incendi in tutto il territorio regionale.



I contagi

Dal 1° al 10 agosto il bollettino regionale evidenzia 3.026 nuovi casi di Covid 19 in tutta l'isola, sopratutto nell’area della Città metropolitana di Cagliari. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 251 nuovi positivi su 3.241 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4005 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22, mentre quelli ricoverati in area medica sono 109. Complessivamente si registrano 6.656 positivi su tutto il territorio regionale mentre sono 6.515 le persone in isolamento domiciliare. La Sardegna, a leggere i dati Agenas (l’agenzia nazionale per i servizi sanitari), fa registrare la peggiore incidenza di casi settimanali per 100mila abitanti raggiungendo quota 142,03 a fronte di un limite massimo di 150, dato necessario per rimanere in zona bianca. Dietro la Sardegna, sopra quota 100, ci sono Toscana (119,73) e Sicilia (104,55).

Rischio zona gialla anche per la Sicilia

Nell'arco di 10-17 giorni a finire in zona gialla potrebbero essere la Sicilia e la Sardegna. A prospettarlo è un'analisi relativa all’andamento dei ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive condotta dal matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo “Mauro Picone” del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). «In Sardegna - chiarisce Sebastiani - si registra un livello del 6,8% dei ricoveri nei reparti ordinari e dell’11% nelle terapie intensive. Se il trend attuale di crescita esponenziale degli incrementi per entrambi i dati sarà confermato nei prossimi giorni, ciò potrebbe causare la classificazione della regione come gialla in 17 giorni».

La situazione in Sicilia indica, invece, un livello del 14% dei ricoveri nei reparti ordinari e del 7,1% nelle terapie intensive. Dati che, in assenza di significative variazioni, potrebbero portare riportare in giallo la regione nell'arco di 10 giorni.

I problemi negli ospedali

In Sardegna, dai primi di agosto il sistema sanitario regionale ha subito una contrazione e sono state attivate procedure per il potenziamento delle terapie intensive e dei reparti dedicati. L'emergenza è scattata a Cagliari all'ospedale Santissima Trinità, sopratutto a causa dell'incremento dei contagi registrato nel Sud Sardegna. In questi giorni cominciano a risentire della pressione anche i Pronto soccorso che in qualche caso hanno dovuto sospendere l'attività dirottando i pazienti in ambulanza verso altre strutture dove non sono mancate le file.