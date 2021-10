Contagi in crescita: incidenza più alta in Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, sotto la media nazionale per vaccinazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Dopo quasi due mesi di discesa, i dati dei nuovi casi Covid in Italia sono tornati a salire. Il primo segnale è arrivato dall’ultimo monitoraggio settimanale (con dati aggiornati al 21 ottobre) Iss-ministero della salute che ha certificato una risalita dell’incidenza a 34 casi per 100.000 abitanti a livello nazionale rispetto ai 29 per 100.000 abitanti della settimana precedente.

Aumenta l’incidenza nella fascia over 40 anni

La conferma è arrivata dal report Iss-Epicentro che ha certificato un leggero aumento dell’incidenza settimanale in tutte le fasce di età superiori a 40 anni. Un incremento che nelle fasce d'età 40-69 anni «potrebbe verosimilmente essere dovuto - si legge nel report - ad un aumento dello screening necessario per il rilascio della certificazione sanitaria a fini lavorativi (dal 15 ottobre è entrato in vigore infatti l'obbligo di possedere il Green Pass per tutti i lavoratori)». Un aumento dovuto dunque in prima battuta all'incremento dei tamponi dovuto all'obbligo di Green Pass: la media settimanale è salita infatti a oltre 400mila test al giorno.

Indice di contagio Rt ha superato 1

Gli ultimi dati confermano questo trend. L’indice di contagio Rt (a quota 0,86 nell’ultimo monitoraggio Iss) avrebbe superato 1: lo indicano i valori del Covindex, il parametro sovrapponibile all’indice Rt e aggiornato sulla base del rapporto fra nuovi casi positivi e tamponi, calcolato dai ricercatori che fanno capo al sito CovidTrends. Risulta uguale a 1 anche l’indice di contagio calcolato dal sito CovidStat, gestito da esperti dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn). Non solo. L’incidenza a livello nazionale è salita a quota 39 casi ogni 100mila abitanti.

Il trend dell’epidemia

«Adesso si tratta di capire se l’epidemia di Covid-19 sia in ripresa o meno», osserva il fisico Giorgio Sestili, fondatore della pagina Facebook ’Coronavirus-Dati e analisi scientifiche’. C’è probabilmente in atto “una doppia dinamica”, ha aggiunto. «Da un lato c’è il grande aumento dei test antigenici rapidi legati al Green pass, che fa sì che si trovino più casi tra gli asintomatici; dall’altra potrebbe esserci la ripresa dell’epidemia che vediamo dai test molecolari». Al momento, ha proseguito Sestili, il dato più rilevante è che i tamponi sono triplicati rispetto al periodo precedete il 15 ottobre, quando sono entrate in vigore le regole del Green pass. «È chiaro - ha osservato Sestili - che questo determina il fatto che abbiamo un monitoraggio dell’epidemia molto più capillare rispetto a prima». Guardando ai dati, per esempio, «nell’ultima settimana si è rilevato un aumento del 25% dei casi in Italia e l’effetto - osserva Sestili - si vede anche nelle regioni, nella maggior parte delle quali stanno aumentando i casi».

Casi in aumento in quasi tutte le regioni

Con l’eccezione di tre piccole realtà (Sardegna, Valle d'Aosta e Basilicata) che hanno numeri stabili o in calo, tutte le altre regioni hanno in effetti un’incidenza dei contagi in crescita. La più alta è quella della provincia autonoma di Bolzano (91 casi su 100mila abitanti). Ma sono ormai sopra la soglia limite dei 50 casi anche il Friuli Venezia Giulia (70), il Veneto (54) e l’Umbria (52). Sono a ridosso Sicilia (50) e Lazio (49). E si avvicinano la Toscana (46), la Campania e l’Emilia Romagna (45). In aumento l’incidenza anche in Lombardia (25) benché a livelli ancora non preoccupanti.