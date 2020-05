Contagi e decessi in calo, in aumento i soggetti guariti. A Milano solo 13 nuovi positivi Ecco i dati di domenica 31 maggio diffusi dal Ministero della Salute

(ANSA)

La curva epidemica nazionale, oggi 31maggio, segna +0,15% contro +0,17% di ieri: i nuovi casi sono 355 (ieri 416) e sono stati elaborati 54.118 tamponi (69.342 ieri) con il solito calo del fine settimana. Il rapporto tamponi / positivi è 0,65% (0,59% ieri). I contagiati totali sono 233.019 con 42.075 infezioni in corso, 157.507 guarigioni e 33.415 deceduti (+75). In calo per il 56esimo giorno consecutivo i pazienti in terapia intensiva: oggi 435 (-15). In Lombardia la curva epidemica segna +0,23% contro +0,24% di ieri: i nuovi casi sono 210. Elaborati 12.427 tamponi (ieri 14.301) con un rapporto positivi / tamponi di 1,68% (ieri1,54%). I contagiati totali sono 210. I ricoverati scendono di 176 unità e i pazienti in terapia intensiva sono 170 (-2). L'indice Rt odierno (metodo Kohlberg-Neyman) è 0.60 per l'Italia e 0.74 per la Lombardia.

Da registrare la situazione in Lombardia e a Milano in particolare. Sono solo 13 i nuovi positivi nel capoluogo e 32 in tutta la città metropolitana. E' il dato più significativo dei contagi nelle province lombarde che vedono ancora Brescia (+44) e Bergamo (+43) tra le zone più colpite della regione. Ormai da giorni stabile e sotto controllo la situazione in altre province con forti focolai di coronavirus: a Cremona i nuovi positivi sono 11, a Lodi 6, a Mantova 12. Sono i dati resi noti da Regione Lombardia.

Bassetti: virus ha perso potenza di fuoco iniziale

Il nuovo coronavirus “potrebbe ora essere diverso: la potenza di fuoco che aveva tale virus due mesi fa non è la stessa potenza di fuoco che ha oggi”. Lo afferma il direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti. “E' evidente - sottolinea - che oggi la malattia Covid-19 è diversa: la presentazione clinica e il decorso sono infatti molto più lievi”.

Zangrillo: “Clinicamente il nuovo coronavirus non esiste più”

“Clinicamente il nuovo coronavirus non esiste più”. Così Alberto Zangrillo, direttore terapia intensiva del San Raffaele di Milano, a '1/2 ora in più'. “Circa un mese fa sentivamo epidemiologi temere a fine mese-inizio giugno una nuova ondata e chissà quanti posti di terapia intensiva da occupare. In realtà il virus dal punto di vista clinico non esiste più. Questo lo dice l'università Vita e Salute San Raffaele, lo dice uno studio del direttore dell'Istituto di virologia Clementi, lo dice il professor Silvestri della Emory University di Atlanta”.