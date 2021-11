Covid, aumentano contagi e ricoveri: Italia divisa in tre aree. Chi rischia il giallo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

In Italia come in gran parte d’Europa tornano lentamente a salire tutte le curve dell’epidemia di Covid-19: aumentano i casi positivi, così come i decessi e i ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti ordinari, mentre il numero complessivo dei casi positivi si avvicina a quota 100mila. La quarta ondata è meno potente rispetto ad altri Paesi europei grazie allo scudo dell’alto numero di vaccinazioni (siamo all’83,7% di over 12 e al 76,3 di popolazione totale immunizzata). Ma è arrivata anche in Italia. Le soglie che decidono la retrocessione dalla zona bianca (quella senza restrizioni), in cui si trova oggi tutta Italia, sono ancora distanti. I numeri in crescita, se confermati nelle prossime settimane, fanno ipotizzare però che il Paese potrebbe cominciare a colorarsi di giallo (obbligo di mascherina all'aperto, previsto appunto in zona gialla e capienze di teatri cinema e stadi da far scendere al 50 per cento) già a fine novembre .

La ripartizione territoriale

La situazione è diversa a livello territoriale, con regioni più virtuose, altre a rischio medio e un gruppetto a rischio giallo maggiore. Queste ultime sono quelle con due caratteristiche: superato il primo parametro previsto per la retrocessione in zona gialla (quello dei 50 contagi settimanali ogni 100mila abitanti); vicina o oltrepassata una delle due soglie ospedaliere di allerta (bisogna superare entrambe per finire in giallo): 10% di letti occupati nelle terapie intensive e al 15% negli altri reparti.

Loading...

La mappa del Coronavirus in Italia e nel mondo Loading...

Situazione più critica in Friuli e Alto Adige

L’area più critica continua a essere il Nord Est. Alto Adige e Friuli Venezia Giulia svettano per contagi. Il primo detiene il record in Italia di 243 nuovi casi ogni 100mila abitanti. Il Friuli Venezia Giulia segue a ruota con 186. Un dato trainato soprattutto dalla situazione critica di Trieste (499) fulcro della protesta no green pass. Più sotto controllo la situazione nelle Marche (66). Ma queste ultime, in base ai dati Agenas, superano anche la soglia limite delle terapie intensive (siamo all’11%). Stessa percentuale delle rianimazioni (11%) occupate da pazienti Covid in Friuli Venezia Giulia, con gli altri reparti già pieni al 10 per cento. Tanto che Massimiliano Fedriga, presidente della Regione e della Conferenza Regioni ha avvistato: «Saremo in poco tempo in zona gialla se continuiamo così». In Alto Adige invece le preoccupazioni maggiori le dà il tasso di occupazione dei reparti ordinari (13%) mentre la situazione nelle rianimazioni è per ora sotto controllo (4 per cento).

Nella fascia intermedia attenzione a Calabria e Veneto

Nelle fascia media si trovano invece tutte quelle regioni nelle quali è solo uno il parametro superato. Da segnalare in prima battuta il Veneto, con 96 casi ogni 100mila abitanti. Qui il tasso di ospedalizzazione è ancora basso (5% le terapie intensive e 4% i reparti ordinari), ma l’occupazione delle terapie intensive è aumentata in una settimana del 50% (da 30 a 46 pazienti). Da monitorare anche la Calabria, con 58 casi settimanali ogni 100mila abitanti, ma con il 12% di ricoveri nei reparti ordinari (e 5% in terapia intensiva). Per il resto si tratta di regioni poco sopra i 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti e allineate attorno alla media nazionale del 5% di ricoveri in rianimazione e del 6% negli altri reparti. Tra queste sono messe peggio Lazio (6% terapia intensiva e 8% reparti ordinari), Sicilia (5% terapia intensiva e 8% reparti ordinari) e Umbria (7% terapia intensiva e 6% reparti ordinari). Mentre stanno meglio Lombardia (3% terapia intensiva e 5% reparti ordinari) e Emilia Romagna (4% terapia intensiva e 4% reparti ordinari). Allineate con la media nazionale Liguria e Toscana.

Sardegna e Molise le più virtuose

Nel gruppo virtuoso si collocano infine le regioni che non solo non superano nessun parametro, né sul fronte dei contagi né su quello dei ricoveri, ma sono anche sotto la media nazionale. Si tratta di Piemonte, Sardegna e Molise. Il Piemonte registra infatti 49 casi settimanali ogni 100mila abitanti (la media nazionale è 64) ed è al 4% di ricoveri sia in rianimazione che in area medica. La Sardegna e il Molise hanno l’incidenza più bassa in Italia (rispettivamente 24 e 20 casi ogni 100mila abitanti) e la situazione ospedaliera meno preoccupante (in entrambi i casi 3% di ricoveri sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari).