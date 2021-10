Contagi, ecco i numeri che dicono che l’effetto scuola per ora non c’è

2' di lettura

La riapertura delle scuole a metà settembre non sta per ora avendo ripercussioni significative sui contagi generali. Bisognerà aspettare metà ottobre per una prima valutazione più compiuta, ma l’effetto dei vaccini sembra finora riuscire a evitare la temuta inversione della curva epidemica.

I dati della Fondazione Gimbe dicono che siamo alla quinta settimana consecutiva di nuovi casi in calo a livello nazionale. Nella settimana 29 settembre-5ottobre i positivi al Covid diagnosticati sono stati 21.060, in calo rispetto ai 23.159 della settimana 22-28 settembre e ai 28.767 di quella ancora prima (15-21 settembre) che ha segnato il rientro in classe di tutti gli studenti.

L’andamento dei contagi

L’anno scolastico è iniziato in metà delle regioni italiane il 13 settembre. Gli ultimi a riprendere le lezioni in presenza, il 20 settembre, sono stati gli studenti di Calabria e Puglia. Nel periodo tra il 6 e il 19 settembre, a cavallo dunque dell’inizio della scuola, in base ai dati dell’Iss, sono stati diagnosticati e segnalati 14.967 nuovi casi nella popolazione 0-19 anni (nelle due settimane precedenti erano stati 21.036). Casi che nel periodo 13 - 26 settembre in questa fascia della popolazione sono scesi a quota 13.352.

Incidenza stabile sotto i 12 anni

L’ultimo rapporto dell’Istituto superiore di sanità sulla sorveglianza integrata, aggiornato a fine mese, pur registrando i valori più alti di incidenza nella popolazione 0-19 anni, parla di «diminuzione dell'incidenza in tutte le fasce di età». E il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, lo scorso 1° ottobre, in occasione della conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia, ha definito «stabile» l’incidenza dei casi sotto i 12 anni, ossia in quella fascia pediatrica che preoccupa di più perché priva di copertura vaccinale.

Campagna vaccinale positiva

Sulla riduzione dei casi incide il buon andamento della campagna vaccinale tra i giovanissimi. Ad oggi il 61,8% è immunizzato. E il 70% tra i 12 e i 19 anni ha fatto almeno una dose.