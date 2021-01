Contagi giù per la stretta natalizia, tra due settimane l’effetto scuola Il semi lockdown delle Feste ha raffreddato la curva del contagio. E conferma che nella lotta al virus, almeno in questa seconda ondata, funzionano solo le cosiddette misure di mitigazione, mentre il contenimento (il tracciamento) funziona solo se si riducono i casi giornalieri di Andrea Gagliardi

Scuola, Italia divisa tra chi rientra e chi protesta

La curva dei contagi ha cominciato a rallentare. Nella settimana 13 al 19 gennaio si sono registrati 97.342 positivi. In calo rispetto ai 121.664 della settimana precedente e ai 114.132 di inizio gennaio. La stretta delle Feste - tra zone rosse e arancioni - dunque ha raffreddato la curva del contagio. E conferma che nella lotta al virus, almeno in questa seconda ondata, funzionano solo le cosiddette misure di mitigazione - i lockdown appunto - mentre il contenimento (il tracciamento) funziona solo se si riducono i casi giornalieri.

Le due variabili in campo

Ora sono almeno due le variabili da monitorare. Il possibile effetto tra 15-20 giorni delle riaperture delle scuole, che in modo scaglionato si stanno susseguendo in tutte le Regioni. E l'impatto delle varianti del virus, a cominciare da quella “inglese” che Oltremanica ha fatto riesplodere l'epidemia, con il record ieri di 1.820 morti.

Regioni in ordine sparso

Finora sulla riapertura della scuola ha prevalso il caos. Da un lato i Dpcm, dall’altro le ordinanze regionali, spesso più restrittive della norma nazionale e in più casi impugnate da comitati di genitori a favore del rientro a scuola dei figli. Infine ci sono i tribunali amministrativi, che spesso hanno costretto le Regioni a riaprire le scuole prima di quanto queste avessero voluto. Il Tar della Campania, ad esempio, ha bocciato la linea “rigorista” del governatore Vincenzo De Luca. E ha aperto al ritorno alle lezioni in presenza per le scuole elementari e medie della regione.

Da lunedì ritorno in classe per 600mila studenti

Lunedì 18 gennaio si è registrato il ritorno sui banchi (al 50%) di oltre 600mila studenti delle superiori nel Lazio, in Piemonte, in Emilia Romagna e Molise. Nella provincia autonoma di Trento si va già in classe dal 7 gennaio, dall'11 in Valle d'Aosta, Abruzzo e Toscana. Altri territori insistono invece nel rimandare la riapertura. Si va in ordine sparso. Il 25 è previsto il ritorno in classe alle superiori in Liguria e Umbria, mentre in Campania non sono esclusi ulteriori rinvii. Anche in Puglia non è certa la data del 25. Il 1 febbraio gli ultimi a rientrare saranno gli studenti delle superiori di Calabria, Veneto, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Basilicata. In Lombardia, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano, nuove zone rosse, proseguirà la dad per le superiori al 100%.

Curva dei contagi sotto osservazione

In attesa di vedere gli effetti della riapertura alle superiori sulla curva dei contagi - finora ci sono diversi studi, ma nessuno appare conclusivo -, ecco altri dati. Sono circa 200 le classi elementari e medie sottoposte a quarantena in Veneto per positività di uno o più studenti. È l’effetto, a 10 giorni dalla ripresa dopo le vacanze di Natale, dell'ordinanza della Regione che ha cambiato la gestione dei casi, obbligando all'isolamento intere classi anche per un solo contagio. Gli studenti costretti a casa sono circa 4.000.