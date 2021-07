Contagi tra i vaccinati, cosa dicono i primi studi: crollano ricoveri e vittime

4' di lettura

Casi di Covid tra i vaccinati. Le notizie escono, si diffondono sui social network, creano scalpore, alimentano i sospetti dei no-vax e le teorie minoritarie ma molto condivise in rete della inutilità dei vaccini. Sono passati oltre 6 mesi dalle prime inoculazioni ed è dunque tempo di trarre i primi bilanci basandosi sui dati ufficiali forniti dalle autorità sanitarie.

Il risultato è inequivocabile: i vaccini nel mondo reale funzionano come nei test, sono efficaci nel prevenire il contagio e scongiurano nella stragrande maggioranza dei casi le forme gravi o letali di infezione.

Il fatto che anche tra i vaccinati ci siano casi di positività è semplicemente una non notizia: nessun vaccino infatti protegge completamente e le stesse società farmaceutiche che hanno prodotto quello contro il Covid hanno stimato livelli di protezione molto alti, ma mai del 100 per cento. Ci si può ammalare in maniera seria di Covid anche dopo essersi vaccinati? Sì, soprattutto se si è anziani e immunodepressi, ma in tutti i casi è una eventualità assai più remota.

I dati americani: pochissimi i ricoveri nei vaccinati

L’analisi più completa in materia è quella condotta finora dal Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l’Agenzia nazionale sanitaria degli Stati Uniti. Secondo l’ultimo rapporto della Cdc, aggiornato al 28 giugno, più di 154 milioni di cittadini americani erano completamente vaccinati dal Covid. Ebbene, il sistema di monitoraggio sanitario in questo periodo di oltre sei mesi (la campagna vaccinale negli Usa è partita a metà dicembre) ha registrato solo 4.686 casi di ricovero o di morte in persone vaccinate. In particolare, le vittime tra i vaccinati sono state 879, di cui 223 per cause probabilmente non legate al Covid.

Per avere un termine di paragone, nel solo mese di maggio negli Usa ci sono stati 107mila ricoveri per Covid: di questi, solo 1.200 (l’1,1%) tra persone vaccinate. E a gennaio, quando l’epidemia imperversava, c’erano in media almeno 15mila ricoveri al giorno (dall’agosto 2020 al giugno 2021, è bene ricordarlo, negli Usa sono state ricoverate 2.283.486 persone). Ancora più impressionante il dato dei decessi: sempre in maggio si sono registrati oltre 18mila morti per il coronavirus, ma solo 150 tra soggetti vaccinati (lo 0,8%).