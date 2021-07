Contagi raddoppiati in Italia, ma tutte le regioni (per ora) restano bianche grazie ai ricoveri bassi

2' di lettura

Siamo ormai in piena quarta ondata del Covid, scatenata dalla diffusione della variante Delta. I contagi in Italia sono raddoppiati nell’ultima settimana. Siamo a livello nazionale a 29 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti. E il trend è in crescita. Il Governo nel decreto legge in arrivo forse già mercoledì prorogherà lo stato di emergenza almeno fino a ottobre e amplierà l’obbligo del green pass. Nel provvedimento entreranno anche i nuovi parametri che decideranno i colori (e le restrizioni) nelle Regioni in base all'andamento dell’epidemia. Già oggi nella Conferenza i governatori formalizzeranno le loro proposte sulle quali c'è convergenza con il Governo.

Nessuna regione in fascia gialla (per ora)

Si punta in sostanza a dare meno peso al dato dell’incidenza dei contagi. Oggi retrocede in zona gialla (dove vige l’obbligo di mascherina anche all’aperto) chi supera i 50 casi settimanali ogni 100 mila abitanti. Si tratta di un parametro che porterebbe sicuramente la Sardegna (61 casi settimanali ogni 100mila abitanti) ma probabilmente anche Sicilia, Lazio e Veneto (tutte a ridosso di quota 50) da lunedì in quella fascia. Non sarà così perché a prevalere sarà il parametro di occupazione dei letti ospedalieri anche per l’ingresso in questa zona.

Più peso ai ricoveri

L'ipotesi è quella di una soglia del 5% per le terapie intensive e del 10% per i letti ospedalieri, anche se le Regioni puntano ad alzare le asticelle per finire in zona gialla al 10% e al 20 per cento. In zona arancione si andrebbe poi con il 20% di rianimazioni piene e il 30% degli altri reparti, e in «rossa» rispettivamente con il 30% e il 40 per cento.

Situazione sotto controllo nelle terapie intensive

Malgrado l’aumento dei contagi, la campagna di vaccinazione sta garantendo uno scudo efficace rispetto a ricoveri (sia pure in leggero aumento) e decessi. La media italiana di occupazione di posti letti sia nelle terapie intensive che nei reparti ordinari è per entrambe le soglie del 2%. In Sardegna siamo al 2% in terapia intensiva e al 4% nell’area non critica. In Sicilia rispettivamente al 3 e 5%. Nel Lazio al 3 e 2%. Situazione ancora più sotto controllo in Veneto (1% in entrambi i reparti). Quindi le retrocessioni di colore sono scongiurate, almeno per ora.