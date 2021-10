Contagi in ripresa: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Umbria ed Emilia-Romagna le regioni più a rischio

L'analisi riguarda tutte le 21 Regioni e Province Autonome italiane. La finalità è comprendere le implicazioni delle diverse strategie adottate dalle Regioni per fronteggiare la diffusione del virus e le conseguenze del Covid-19 in contesti diversi, per trarne indicazioni per il futuro prossimo e per acquisire insegnamenti derivanti da questa drammatica esperienza.

Quadro epidemiologico

I dati (al 25 ottobre) mostrano che la percentuale di casi attualmente positivi (74.654) sulla popolazione nazionale è pari a 0,13% (stabile rispetto ai dati del 18/10 in cui si registrava lo 0,13%). La percentuale di casi (4.743.720) sulla popolazione italiana è passata dal 7,91% al 7,95%.

La settimana appena trascorsa evidenzia un aumento dell'incidenza settimanale, registrando un valore nazionale pari a 37 ogni 100.000 residenti (in aumento rispetto ai dati del 18/10, quando era pari a 25 ogni 100.000 residenti).

Il primato per la prevalenza periodale sulla popolazione si registra in PA Bolzano (14,68%), in Val d'Aosta (9,91%), in Veneto (9,85%) ma è in Emilia-Romagna e Veneto (0,20%) e PA Bolzano (0,17%) che oggi abbiamo la maggiore prevalenza puntuale di positivi, con valori in leggero aumento nelle altre regioni, e con un media nazionale pari a 0,13% (stabile rispetto ai dati del 18/10, pari a 0,13%).

Letalità (rapporto decessi su positivi)

Nell'ultima settimana il dato più elevato di letalità si registra in Sardegna pari a 5,15 x 1.000 e in Friuli-Venezia Giulia pari a 5,13 x 1.000, nonostante siano ben lontani dal valore massimo registrato a marzo; la letalità grezza apparente, a livello nazionale, è pari al 2,26 per 1.000, in calo rispetto ai dati del 18/10 (2,45 x 1.000).