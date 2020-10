Contagi in ripresa, a Roma sabato a rischio con 6 manifestazioni. In piazza anche negazionisti Covid e no mask Sono oltre cinquemila i partecipanti attesi per i vari sit-in che si svolgeranno in centro e non solo. Circolare del capo della Polizia Gabrielli: iniziative in «forma statica» e solo a condizione che vengano rispettate tutte le regole, altrimenti andranno sciolte di An.C.

La manifestazione dei negazionisti Covid a piazza della Bocca della Verità a Roma, il 5 settembre (foto Ansa)

Sono oltre cinquemila i partecipanti attesi per i vari sit-in che si svolgeranno in centro e non solo. Circolare del capo della Polizia Gabrielli: iniziative in «forma statica» e solo a condizione che vengano rispettate tutte le regole, altrimenti andranno sciolte

Negazionisti del Covid, no mask, sovranisti e sindacati. La Roma che nelle ultime 24 ore ha registrato 131 nuovi casi Covid, si appresta a vivere un sabato in piazza. Saranno sei le manifestazioni nella Capitale.

Dalla Cgil ai negazionisti Covid, agli europeisti: 5mila persone in piazza

Dalle 9 alle 14, in piazza del Popolo,sono attese 1.500 persone all'incontro organizzato da Cgil e Funzione Pubblica Cgil “Sanità: pubblica e per tutti! Le proposte per il Servizio socio sanitario nazionale”. In tarda mattinata sarà la volta del movimento giovanile studentesco di Fratelli d’Italia, nei pressi del ministero dell’Istruzione. Nel pomeriggio, a piazza Bocca Verità, dalle 14, si riuniranno i “negazionisti” del Covid contro la “dittatura sanitaria” (attese circa 100 persone). Sempre contro le misure restrittive legate al Coronavirus ci sarà davanti al Colosseo Quadrato all'Eur un sit-in con comizio del Partito Nazionale a cui è annunciata anche la partecipazione dell'attore Enrico Montesano e sono previste circa 300 persone. Piazza San Giovanni, invece, ospiterà la “Marcia della Liberazione” indetta dal “Comitato liberiamo l’Italia”, a partire dalle 14, a cui sono attesi circa tremila partecipanti.«È falso che siamo “negazionisti” - si legge nel sito del Comitato - dato che non neghiamo affatto l'esistenza del virus, mentre ne denunciamo invece il suo utilizzo politico, a partire da quello “stato d'emergenza” che si vorrebbe prorogare all'infinito, anche per mettere in secondo piano l'emergenza sociale provocata dalle scelte del governo». Chiude l’elenco del sabato in piazza a Roma una manifestazione per la permanenza del’Italia nell’Unione europea: questa volta l’appuntamento è in piazza dei Santi Apostoli. Nel complesso, tra un’iniziativa e l’altra sono oltre cinquemila i partecipanti attesi per i vari sit-in che si volgeranno in centro e non solo.

Gabrielli, manifestazioni solo nel rispetto delle regole

Con riferimento alle iniziative di negazionisti Covid e no mask, la Questura di Roma ha fatto una “prescrizione” ai promotori ad indossare la mascherina. In una circolare inviata a tutti i prefetti e i questori, il capo della Polizia Franco Gabrielli ha chiarito che tutte le manifestazioni pubbliche devono svolgersi soltanto in «forma statica» e solo a condizione che vengano rispettate tutte le regole previste dalla normativa anti Covid, vale a dire garantendo il distanziamento sociale e l'uso della mascherina. In caso contrario, le forze dell'ordine dovranno scioglierle.