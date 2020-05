Contagi, dopo Rsa e famiglie ora si guarda al lavoro e all’effetto Navigli In questi giorni si capirà meglio quale è stato l’effetto delle riaperture, soprattutto quelle di bar ristoranti, negozi e parrucchieri del 18 maggio di Marzio Bartoloni

Coronavirus, aumentano contagi e vittime: + 584 nuovi positivi

In questi giorni si capirà meglio quale è stato l’effetto delle riaperture, soprattutto quelle di bar ristoranti, negozi e parrucchieri del 18 maggio

I giorni di fine maggio e quelli di inizio giugno diranno di più sui nuovi contagi. Si capirà meglio quale è stato l’effetto delle riaperture, soprattutto quelle di bar ristoranti, negozi e parrucchieri del 18 maggio.

Gli esperti si aspettano una possibile risalita dei contagi. Anche perché il virus , che è ancora in circolazione al di là della sua presunta minore o eguale forza, potrebbe provocare contagi in luoghi finora off limits durante il lockdown: in particolare i luoghi di lavoro, ma anche i ritrovati spazi della vita sociale.

I nuovi luoghi del contagio

Il timore è che ora si produca un “effetto Navigli”: il riferimento è alle immagini ormai note degli assembramenti per gli aperitivi nei giorni successivi alle riaperture del 18 maggio che hanno fatto infuriare non solo in Lombardia molti governatori e sindaci.

A Milano a esempio il sindaco Giuseppe Sala ha vietato nei giorni scorsi la vendita di bevande di asporto dopo le 19. Se ci sarà questo temuto effetto sui contagi si comincerà a vedere appunto nei prossimi giorni e almeno fino a metà giugno. Il Covid per venire a galla ha bisogno di almeno 10-15 giorni: 5-7 giorni per l’incubazione e l’arrivo dei sintomi e poi i giorni necessari per arrivare al risultato dei tamponi.

Oltre alla ritrovata vita sociale, un impatto sulla curva dei contagi potrebbe arrivare anche dai luoghi di lavoro: più che gli uffici dove in molti sono rimasti in smart working gli occhi sono puntati sulle tutte le aziende che hanno visto già dal 4 maggio il rientro di oltre 4 milioni di lavoratori. Non è un caso che in caso di nuovi focolai la Fase due preveda la possibilità di lockdown chirurgici che potrebbero riguardare anche la chiusura di singole aziende.