Medici e infermieri: morti e contagiati sulla prima linea del fronte contro il virus

Giuseppe Borghi

Se n'è andato il 13 marzo, nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Bologna dove era ricoverato, il medico di base 64enne Giuseppe Borghi, piacentino ma operativo nello studio di via Marsala a Casalpusterlengo. Sui social lo ricordano come «persona buona, cordiale e preparata, un grande uomo e grande medico». Internista specializzato in scienza dell'alimentazione, è il primo medico di famiglia caduto nell'esercizio del suo dovere, dopo una vita passata ad esercitare la professione “alla vecchia maniera”, come sottolineano concordi colleghi e pazienti.

Marcello Natali

Lavorava a Codogno, la prima “zona rossa” epicentro del contagio in Lombardia, e aveva 57 anni, Marcello Natali, medico di famiglia come già il padre. Molto conosciuto nel Lodigiano è morto dopo il contagio da coronavirus il 18 marzo, all'Iccs di Milano. Dal 23 febbraio, quando tutto è cominciato, aveva visitato decine di persone, anche a domicilio, aprendo le porte del suo ambulatorio ai pazienti dei colleghi in quarantena. Poi l'annuncio della positività, arrivata agli amici di sempre sulla chat Whatsapp dei compagni della III A del liceo classico San Luigi di Bologna, e un primo ricovero a Cremona. Il 13 marzo, in vista della fine, un sms ai colleghi: “Io purtroppo non vado bene, desaturo parecchio, in mascherina con 12 litri di ossigeno arrivo a 85. Prevedo un tubo nel breve/medio termine”. Originario di S. Giorgio al Piano, nel Bolognese, era anche segretario della Federazione dei Medici di Medicina generale della provincia di Lodi.

Raffaele Giura

Broncopolmonite bilaterale interstiziale connessa al coronavirus: di questo è morto il 13 marzo, Raffaele Giura medico e primario, fino al 2007, del reparto di Pneumologia del vecchio ospedale Sant'Anna di Como, in via Napoleone. La morte è sopravvenuta nella nuova sede del nosocomio, dove Giura era ricoverato da qualche giorno. Giura ha lavorato fino all'ultimo: dopo il pensionamento per sopraggiunti limiti di età, aveva assunto l'incarico di direttore sanitario Ca' d'Industria, una fondazione molto cara ai comaschi che gestisce diverse residenze per anziani.

Carlo Zavaritt

Porta la data del 14 marzo, l'addio a Carlo Zavaritt, ex assessore e medico bergamasco, portato via dal coronavirus e da una brutta polmonite interstiziale dopo un ricovero di quattro giorni all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Esperto pediatra, medico di riferimento per moltissimi bambini, Zavaritt aveva per anni svolto anche attività politica nelle file del Partito repubblicano italiano, arrivando a ricoprire l'incarico di assessore all'Ecologia e consigliere comunale. Notevole anche il suo impegno a favore dei più svantaggiati, come testimoniano il Centro Diurno Disabili di via Presolana a Bergamo, di cui era uno dei principali promotori, e l'istituzione di due orfanotrofi nello Sri Lanka dopo lo tsunami nel Sudest asiatico del 2004. Aveva compiuto 80 anni il 23 febbraio, giorno del primo contagio registrato in città.

