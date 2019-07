Contante detenuto in cassette di sicurezza

Niente somme all’estero

Si torna all’ipotesi di una sanatoria per rimettere in circolo il contante fermo nelle cassette di sicurezza italiane. Non è mai stata diffusa una stima ufficiale ma si è sempre parlato di una cifra vicina ai 200 miliardi di euro. Anche in questo caso la sanatoria escluderebbe le violazioni penalmente rilevanti e i capitali nascosti illegalmente oltreconfine. L’ultima ipotesi circolata è quella di un pagamento a forfait del 15-20% senza obbligo di reinvestimento