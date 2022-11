Contante: limite più alto ma restano gli obblighi su Pos, bonus e assegni

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’annunciato aumento della soglia per l’uso del contante segna un cambio di rotta rispetto alla linea seguita dagli ultimi governi, che hanno sempre puntato forte sui pagamenti digitali. Non solo abbassando la cifra a partire dalla quale si deve pagare con mezzi tracciabili, ma anche introducendo obblighi, incentivi e sanzioni.

Il limite generale al cash – oggi a 2mila euro – sarebbe destinato a scendere a mille dal 2023; ma sarà invece elevato, probabilmente a 5mila euro, dal governo di Giorgia Meloni con la prossima legge di Bilancio. Questa modifica si inserirà in un quadro molto articolato, che oggi prevede numerosi altri limiti specifici o settoriali all’uso delle banconote, dei titoli al portatore e degli assegni bancari e postali.

Gli altri vincoli

Scorrendo le normative che si sono stratificate nel tempo, si contano altri cinque limiti di carattere generale. Alcuni sono più elevati, come il tetto a 15mila euro per gli acquisti dei turisti stranieri. Altri sono più bassi, come la soglia di mille euro per le rimesse di denaro che passano attraverso i money transfer. O come la cifra – sempre a mille euro – a partire dalla quale gli assegni bancari e postali necessitano della clausola «non trasferibile».

A questi limiti generali si affiancano alcuni divieti totali di usare le banconote in determinati settori o contesti. È il caso ad esempio dei pagamenti effettuati o ricevuti da condomìni, che devono sempre transitare per un conto corrente dedicato. O delle retribuzioni ai lavoratori subordinati che – al massimo – possono essere pagate in contanti allo sportello bancario (fanno eccezione solo il lavoro domestico e le collaborazioni occasionali). Mentre scatta a mille euro la soglia a partire dalla quale le società e associazioni sportive dilettantistiche devono versare o incassare con mezzi tracciati.

La leva degli incentivi

La spinta ai pagamenti digitali non passa solo attraverso puri e semplici limiti all’utilizzo del cash. Altre norme, infatti, collegano gli obblighi di tracciabilità a determinati incentivi fiscali.