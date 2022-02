Contante, marcia indietro: la nuova soglia sale a 2mila euro (ma tradisce il Pnrr)

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Sul contante si torna indietro. Anzi, si resta fermi. E fino al 31 dicembre sarà di nuovo (ancora) a 2mila euro la soglia a partire dalla quale si vieta ogni transazione con banconote. Lo ha deciso un emendamento al nuovo decreto Milleproroghe, che riporta le lancette dell’orologio al 2021 e rinvia all’anno prossimo (per ora?) il passaggio definitivo della soglia a mille euro. Un passaggio che, in realtà, era già diventato operativo lo scorso 1° gennaio – per effetto di una norma del decreto fiscale 2020 (governo Conte II) – ma che verrà ora cancellato appena entrerà in vigore la legge di conversione del Dl 228/2021 (si presume all’inizio di marzo).

La cronistoria racconta che questa sarà la decima modifica in 20 anni, la sesta negli ultimi dieci. Avanti e indietro, oscillando tra 12.500 e mille euro, il limite al contante ha subìto dal 2002 un tiremmolla dal sapore tutto politico. Compresa l’ultima novità, arrivata contro le indicazioni del Governo e votata anche da due partiti della maggioranza come Lega e Forza Italia. Risultato: il ritorno alla soglia di mille euro (la stessa decisa dal Salva Italia di Mario Monti a fine 2011) è durato meno di due mesi.

Loading...

Per ritrovare un periodo di vigenza così breve bisogna risalire al 2008, quando il limite, abbassato a 5mila euro il 30 aprile, fu poi riportato a 12.500 il 25 giugno. Ma allora la modifica giunse dopo l’insediamento di un nuovo governo, il Berlusconi IV.

IL TETTO AI PAGAMENTI Cifra massima fino alla quale è possibile trasferire denaro contante. In euro Loading...

Il contrasto all’evasione

Oggi la situazione è del tutto differente, anche sul fronte degli impegni con l’Unione europea. Il potenziamento dei pagamenti elettronici obbligatori, «anche mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti», è citato nero su bianco nel Pnrr e fa parte delle strategie di contrasto all’evasione fiscale («in particolare nella forma dell’omessa fatturazione»).

Il tax gap 2019 è stato pari a 99,2 miliardi (-3% rispetto al 2018, fonte Nadef 2021). Mentre la “propensione all’evasione” – rapporto tra il totale del gap e l’imposta potenziale – si è attestata al 18,5 per cento. In questo quadro, l’innalzamento della soglia per l’uso del contante rischia di scombinare i progetti. Il Recovery plan prevede infatti che tale “propensione” in tutte le imposte, escluse l’Imu e le accise, sia ridotta almeno al 17,6% entro il 2023 (obiettivo intermedio M1C1-116) e al 15,8% entro il 2024 (obiettivo M1C1-121).