Contante o carta: cosa cambia per chi chiede resi e rimborsi

Pagamenti e rimborsi

Anche nei casi consentiti dalle policy dei negozianti, però, si possono incontrare difficoltà pratiche legate alle modalità del rimborso. E se non c’è alcun problema per gli acquisti eseguiti in contanti, altrettanto non può sempre dirsi per i pagamenti di tipo elettronico.

Se l’operazione è stata perfezionata con bancomat tramite Pos, per esempio, la procedura di rimborso è più complessa e dipende molto da quanto nuovo ed evoluto è il dispositivo Pos usato dal commerciante. Per motivi di sicurezza bancaria, infatti, il Pos può stornare solo l’ultima operazione effettuata. Anche se ci sono dispositivi più evoluti (ma più rari) che consentono di effettuare lo storno a distanza di tempo (entro la stessa giornata o dopo alcuni giorni).

Caso ancora diverso, quello delle carte di credito. Perché l’effettivo accredito delle somme sul conto del negoziante avviene a distanza di tempo dalla transazione, e dunque molti esercizi preferiscono attendere la verifica dell’operazione prima di procedere al rimborso. Rimborso che viene comunque solitamente effettuato, anche per ragioni fiscali, con l’invio dell’importo sulla stessa carta usata dal cliente (salvo eventuali commissioni bancarie richieste per l’operazione).

Quanto ai rimborsi fatti tramite «buoni acquisto», si tratta di una prassi (lecita) abbastanza diffusa. Che è certo ammissibile per i resi dovuti ai ripensamenti del cliente su acquisti eseguiti in negozio. Ma non per i resi su acquisti effettuati fuori dai locali commerciali. Né per quelli conseguenti ai difetti di conformità. In questi casi il Codice del consumo non consente mai di evitare il rimborso attraverso la scappatoia dei buoni acquisto.