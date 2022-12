Contanti, immigrati, App18: Meloni rivendica le scelte ma media con alleati e Ue

Ascolta la versione audio dell'articolo

Difesa a spada tratta delle misure più controverse della manovra finanziaria all’esame delle Camera, a partire dal tetto al contante che si vuole portare da 2mila e 5mila euro e dall’esenzione dall’obbligo di usare il pos per i pagamenti inferiori a 60 euro, e difesa a spada tratta delle linea sui migranti: «Su questo punto non molliamo: in Italia si entra solo legalmente. Per questo stiamo lavorando per nuove norme per fermare la tratta dei migranti irregolari».

La diretta Facebook e la difesa dei temi identitari

I toni sono pacati e argomentati, ma è chiaro che Giorgia Meloni - nella seconda puntata settimanale dell’appuntamento su Facebook ”Gli appunti di Giorgia”, che dopo la pausa social di Mario Draghi riportano Palazzo Chigi a dialogare direttamente con i cittadini sul filone inaugurato da Matteo Renzi con “Matteo risponde” - cerca di non perdere il filo identitario con il “suo” elettorato nel momento stesso in cui la pratica del governo la costringe a più di un compromesso e di un bagno di realtà.

Vino, carne e decontribuzione: l’interesse nazionale in Ue

Il filone è sempre quello della difesa degli interessi nazionali: per questo Meloni inizia la sua diretta Facebook di una ventina di minuti con la rivendicazione dei dati sulla crescita («cresciamo più di Francia, Germania e Spagna») e con i “successi” dei giorni scorsi a Bruxelles: «Siamo riusciti a vincere la battaglia di non mettere il vino e la carne tra gli alimenti e i prodotti considerati nocivi per la salute: una battaglia che ci consente di difendere le nostre eccellenze agroalimentari e il Made in Italy», dice. Non da meno il via libera della Ue alla proroga a tutto il 2023 di decontribuzione Sud. «È una misura che vogliamo rendere strutturale, e annuncio che presenteremo un emendamento alla manovra per estendere al 2023 anche i crediti di imposta per le aziende che assumono al Sud, per le Zone economiche speciali, per le aree terremotate».

La doppia politica sui migranti: in Italia e in Europa

Quanto all’immigrazione, il ribadito slogan «no agli ingressi irregolari» si scontra quanto mai con la realtà. Perché gli sbarchi continuano indisturbati e la stessa Meloni, in accordo con il ministro degli Esteri forzista Antonio Tajani, nei giorni scorsi ha frenato le velleità “bellicose” del ministro degli Interni Matteo Piantedosi riguardo allo sbarco di altre navi ong e riguardo ai respingimenti alla frontiera francese dei migranti arrivati in Italia, respingimenti legittimi in base agli accordi di Dublino: la via per cambiare le regole in ambito europeo è quella di rispettarle. E l’urgenza ora per il governo è recuperare l’asse con la Francia su questo ed altri fronti dopo l’incidente diplomatico sul caso della Ocean Viking rifiutata dall’Italia e infine sbarcata a Tolone.

Il nodo della lotta all’evasione e degli impegni del Pnrr

Per venire alla questione del tetto ai contanti e dei limiti all’uso del pos all’attenzione di Bruxelles, è vero quello che ricorda Meloni, ossia che «proprio in questi giorni l’Europa ha deciso di fissare un tetto ai pagamenti con i contanti a 10mila euro, cioè il doppio di quanto previsto dal governo italiano. Allora vorrei chiedere a chi ci ha accusato di voler favorire gli evasori: questo significa che l’Ue vuole favorire gli evasori? Non credo». Ma è anche vero che l’impegno dell’Italia a combattere un’evasione più alta della media Ue è stato preso con il Pnrr anche tramite la via del limite ai pagamenti in contanti. Non a caso lo ha ricordato il commisario Ue agli Affari economici, l’ex premier italiano Paolo Gentiloni, che pure anticipa un giudizio favorecole sulla legge di bilancio («apprezziamo la scelta di prudenza sui conti pubblici»). «L’Unione europea ha sempre inviato un ampio invito sui pagamenti elettronici e la fatturazione elettronica - è il monito di Gentiloni -. È un impegno già preso dal governo italiano con il Pnrr e non possiamo contraddire impegni presi da pochi mesi». Come sempre, l’ultima parola sarà di Bruxelles.