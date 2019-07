Contanti, cosa succede ai 150 miliardi nelle cassette di sicurezza Il progetto della Lega è di estendere il saldo e stralcio per gli omessi versamenti anche alle imprese in difficoltà economica. Saranno i professionisti a certificare che il denaro nelle cassette di sicurezza sia prodotto da evasione e non da attività criminali di Marco Mobili e Giovanni Parente

La Lega rilancia la flat tax al 15% fino a 55mila euro

3' di lettura

Lavori in corso. Il cantiere della pace fiscale riapre in vista della prossima manovra e punta ad aggiungere altre sanatorie alle 10 già varate tra legge di Bilancio 2018 e collegato fiscale (a cui si aggiunge anche la sanatoria delle ingiunzioni di Comuni e altri enti locali). Ci sono almeno tre nuovi fronti: il contante detenuto in cassette di sicurezza, il saldo e stralcio anche per le imprese in difficoltà, una sorta di maxiadesione agli accertamenti basati su valutazioni del Fisco per prevenire un futuro contenzioso. Mentre sullo sfondo rimane la riproposizione della dichiarazione integrativa speciale, su cui la Lega aveva fatto dietrofront lo scorso autunno ma che ora sembra orientata a ripresentare con l’esclusione esplicita di scudi penali o per i capitali all’estero ma che non piace al Movimento 5 Stelle.

PER SAPERNE DI PIÙ/ Fisco, flat tax estesa fino a 55mila euro, pace fiscale bis e stop costi sui bancomat



I 150 miliardi nelle cassette di sicurezza

A rilanciare con forza l’idea di una sanatoria del contante detenuto nelle cassette di sicurezza è stato il sottosegretario del Carroccio al Mef, Massimo Bitonci, che nell’incontro di lunedì al Viminale con le parti sociali ha parlato di un “tesoro” di 150 miliardi di euro detenuto dagli italiani nelle cassette, sottolineando come sia prioritaria l’emersione del contante.

L’ipotesi allo studio è quella però di consentire l’emersione solo di una metà o poco meno (30-40%) degli importi detenuti da ciascuno. Su questa base imponibile ognuno poi pagherebbe l’Irpef secondo le sue aliquote marginali ma senza l’applicazione di sanzioni e interessi. Un modello che ricalca a grandi linee quello già adottato per la voluntary disclosure interna.



Nell’operazione giocheranno un ruolo anche i professionisti che saranno chiamati a certificare che gli importi di cui si chiede la sanatoria proviene da evasione fiscale e non da altre attività illecite. Anche perché nell’ipotesi allo studio non ci sarà spazio per scudi penali per reati come quelli di frode né per sanatorie di capitali all’estero.



Ma nel M5S c’è chi ha etichettato la sanatoria come un regalo alla criminalità organizzata.