Contanti o no: come salvare i bonus fiscali, dalla sanità all’istruzione di Mario Cerofolini, Francesco Manfredi, Lorenzo Pegorin, Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta

(Mimmo Frassineti / AGF)

La parola d’ordine per accedere agli sconti fiscali è “tracciabilità”. Un requisito che ha allargato il suo campo di applicazione dallo scorso 1° gennaio, secondo quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2020. Quindi, bancomat, carte di credito e prepagate, bonifici, assegni sono diventati indispensabili per non perdere le detrazioni fiscali al 19% (nel 730 o nel modello Redditi 2021). In realtà – al di là delle eccezioni per le spese mediche – molte spese detraibili al 19% richiedono già da tempo un pagamento tracciabile. Pensiamo ai premi assicurativi o alle rate del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale.

Altre spese, come detto, hanno visto invece scattare l'obbligo all'inizio dell'anno. Dall'attività sportiva dei ragazzi all'intermediazione immobiliare; dai canoni di locazione degli studenti fuori sede agli abbonamenti del trasporto pubblico locale, fino alle rette dell'asilo nido. L'elenco è lungo. Anche se un emendamento al decreto Milleproroghe ora in discussione al Parlamento potrebbe stabilire uno slittamento del nuovo obbligo fiscale di almeno 60 giorni.