Contatti ultras-mafie, a rischio «infiltrazione» l’indotto del calcio

Piena condivisione della proposta

Lattanzio precisa che c’è «piena condivisione di questa proposta, che va in continuità con un lavoro trasversale che è stato fatto fin dall’inizio della legislatura». Al centro dell’attenzione c’è la tutela della «parte sana delle tifoserie organizzate, come è intuibile nella legge delega che è passata dalla Commissione cultura. È interesse di tutti quelli che si occupano di sport avere un netto discernimento tra la parte sana delle tifoserie, che dobbiamo valorizzare e su cui dobbiamo costruire lo sport, e la parte veramente compromessa dal sistema criminale, che sarà oggetto di valutazione della Commissione Antimafia».

I trasferimenti più onerosi del calcio mercato estivo 2019 Photogallery23 foto Visualizza

Il compito del Comitato

L’obiettivo del Comitato è anche di valutare quanto l’infiltrazione criminale possa incidere sull’indotto del calcio. Già nella scorsa legislatura l’allora Commissione Antimafia, in sede di organizzazione dei comitati di lavoro nel febbraio 2014, aveva riconosciuto nel tema del rapporto tra mafia e sport un carattere meritevole di uno speciale approfondimento istruttorio, soprattutto in relazione alle proiezioni delle mafie nei più diversi settori sociali ed economici.

È interesse di tutti avere un netto discernimento tra la parte sana delle tifoserie, su cui dobbiamo costruire lo sport, e la parte compromessa dal sistema criminale, che sarà oggetto di valutazione» della Commissione Antimafia

Gli obiettivi

Per questo il Comitato avrà alcuni obiettivi fondamentali, come la comprensione di chi sono gli attori principalmente coinvolti nello sfruttamento delle curve come luogo per lo sviluppo di affari e business criminali. Si dovrà capire quanto sia forte l’infiltrazione criminale nell’economia lecita legata al mondo del calcio, approfondendo quali attività rientrino nel complesso sistema criminale (in primis il bagarinaggio, ma anche la gestione di servizi accessori come i parcheggi, i servizi di ristorazione, la sicurezza degli spazi, e altri).

La connessione con le realtà sportive piccole

Un capitolo riguarderà la connessione esistente, nelle realtà sportive più piccole, tra il «possedere» una squadra di calcio locale-dilettantistica e la possibilità di creare consenso nella popolazione, una forma di controllo sociale ed indirizzare scommesse e forme di riciclaggio economico.