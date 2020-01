Conte 2 diserta Davos per far dimenticare il leader sovranista e populista

(ANSA)

Ha fatto bene il premier Giuseppe Conte a non partecipare al Forum di Davos. È il giorno di Angela Merkel che inevitabilmente avrebbe oscurato il messaggio italiano. Ma non è questo il punto vero. È che sarebbe stato impossibile evitare l'effetto tragi-comico degli scostamenti tra il Conte 1, che ha debuttato a Davos lo scorso anno come leader sovranista e populista, e il Conte 2 di oggi, europeista convinto e leader di una coalizione di centro sinistra.

Il tempo in politica è una variabile decisiva per scegliere i cambi di rotta, ma il tempo diventa testimone quando ti costringe a leggere le contingenze e farle diventare storia. Così il Conte 1 diceva che sognava «un'Europa fatta dal popolo e per il popolo». Il popolo è la nostra parola chiave, diceva.

È chiaro che il Conte 2 ha cambiato password.

Con linguaggio un po' obliquo lasciava intendere che l'euro non era un mito intoccabile. «Gli italiani sono stati pazienti per molti anni - diceva - ma la reale implementazione dell'euro è stata molto diversa». E la Bce? «Possiamo dire - era la tesi testuale, tendenza Bagnai-Borghi - che la Bce essendo una banca centrale non ha potere valutario adeguato?»

Ma il top era questo: «Lavoro molto bene con il mio team e non c'è nessuna prospettiva di diversa composizione del governo».