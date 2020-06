Conte ad artigiani e commercianti: «Piano cashless gentile, useremo Recovery fund»

12:50 Conte: piano cashless gentile, useremo Recovery fund

«Il piano cashless aveva destato in voi qualche preoccupazione, la linea è quella: noi vogliamo un’Italia più digitale. Ma lo faremo in modo dolce, fair e gentile, non abbiamo mai pensato di imporre penalizzazioni a chi non si conforma». Lo ha assicurato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ai rappresentanti di artigiani e commercianti che ha incontrato stamattina per gli Stati generali dell’economia, aggiungendo che si potranno utilizzare le risorse del Recovery fund: «Nel Recovery plan italiano che presenteremo a settembre dovremo selezionare investimenti specifici, c’è possibilità di evitare aggravi per i commercianti per i pagamenti digitali e per le attrezzature necessarie, possiamo chiedere investimenti per favorire una transizione dolce e gentile verso questo piano, non ci saranno penalizzazioni e ci piacerebbe che voi foste pienamente partecipi di questo Patto», ha detto, ribadendo che «il contrasto all’evasione e all’economia sommersa è l’obiettivo che dobbiamo condividere tutti».