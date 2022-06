Conte attacca Draghi: «Telefonate con Grillo?Non deve intromettersi nella vita di un partito». Poi il chiarimento

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Vorrei precisare che Grillo mi aveva riferito di queste telefonate, vorrei chiarire che siamo una comunità, lavoriamo insieme. Lo trovo sinceramente grave che un premier tecnico che ha avuto da noi investitura, si intrometta nella vita di forze politiche che lo sostengono per altro». Il leader del M5S Giuseppe Conte pronuncia parole pesanti contro il premier Mario Draghi, dicendosi “sconcertato” in riferimento alle voci su una richiesta di Draghi a Grillo di rimuovere Conte. Qualche ora più tardi è Draghi a gettare acqua sul fuoco: «Ci siamo parlati con Conte poco fa, abbiamo cominciato a chiarirci, ci risentiamo domani per vederci al più presto. Il governo non rischia» taglia corto direttamente dal vertice Nato di Madrid.

Le voci e l’intervista del Fatto a De Masi



Ma da dove nascono le voci di cui parla Conte? «Grillo mi ha raccontato che Mario Draghi gli ha chiesto di rimuovere Giuseppe Conte dal M5s, perché inadeguato» ha detto in un’intervista a “Il Fatto Quotidiano” Domenico De Masi, professore emerito di Sociologia del Lavoro all’università Sapienza di Roma, coordinatore scientifico della scuola di formazione del M5S, che avrebbe incontrato il garante del Movimento a Roma. «Il tema dell’incontro è stato la situazione del Movimento, e la crisi innescata dalla scissione di Luigi Di Maio - dice il professore -. Grillo mi ha detto che ha rapporti frequenti con Draghi, cosa che ha raccontato anche ai deputati delle commissioni, mi risulta. Mi ha spiegato che il premier gli manda messaggi sulle cose da fare, sui provvedimenti da approvare, insomma sul rapporto da tenere con il governo». Sul perché Grillo acconsentirebbe, De Masi risponde: «Gli ho posto il tema e lui mi ha risposto: ’Finora Draghi mi ha dato tutto quello che gli ho chiesto sul piano politico da quando siamo al governo’ e ha aggiunto: ’Io e il premier ci capiamo, siamo tutti e due dei nonni’».

Lo «sconcerto» di Conte

Da qui dunque sembra nascere lo «sconcerto» di Conte. «Il nostro atteggiamento, che ho sempre definito leale, costruttivo, corretto nei confronti del governo, non cambia neppure di fronte a episodi che reputo così gravi - mette in chiaro il leader M5S -. Perché il nostro obiettivo non è sostenere Draghi, il nostro obiettivo è sostenere e tutelare gli interessi degli italiani». Poi, rispondendo a chi gli domanda delle presunte richieste del premier Mario Draghi a Beppe Grillo di rimuoverlo dal Movimento, Conte aggiunge: «Noi sin qui abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a sostenerlo con lealtà, correttezza, non nascondendo i passaggi difficili per noi, che ci procurano sofferenza. Sono rimasto sinceramente sconcertato».

Grillo smentisce ma Conte rincara

Beppe Grillo però ai giornalisti smentsice le frasi di De Masi: «Coprite con le vostre storielle la verità» ha risposto il fondatore del M5S a chi gli domandava delle dichiarazioni del sociologo Domenico De Masi, secondo cui il premier Mario Draghi avrebbe chiesto al garante del M5s di rimuovere il presidente Giuseppe Conte. Ma l’ex premier insiste: «Informati da Grillo di parole Draghi contro di me». E rincara la dose anche contro Luigi Di Maio: «Le parole di Draghi confermano che il partito di Di Maio è nato da manovre di palazzo».