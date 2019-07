Russiagate, Conte: «Savoini a Mosca con Salvini». Pd: mozione di sfiducia al vicepremier Il premier in Aula per riferire sui presunti fondi russi alla Lega: Savoini non ha mai rivestito nessun incarico ufficiale, al momento non ci sono elementi che incrinano fiducia nei membri di governo

«Sulla base delle informazioni disponibili alla presidenza del consiglio posso precisare che il signor Savoini non riveste e non ha rivestito incarichi formali di consulente esperto di questo governo. Era presente a Mosca il 15 e 16 luglio 2018 a seguito del ministro Salvini». Lo afferma

il premier Giuseppe Conte nell'informativa al Senato sui fondi

russi, spiegando che «al momento non ci sono elementi» per incrinare la «fiducia nei membri di governo». Ma secondo l’inchiesta della procura di Milano sui presunti fondi russi al Carroccio, all’incontro all’hotel Metropol di Mosca Savoini - che è tra gli indagati per corruzione internazionale - era presente come “uomo della Lega”.

Durante il discorso del premier i parlamentari M5s sono usciti dall’Aula per protesta contro le «dichiarazioni di Conte sulla Tav», come ha spiegato il senatore Cinquestelle Michele Gianrusso. In una nota poi il Movimento ha spiegato che la fiducia in Conte «non è in discussione», ma che «oggi non era lui a doversi presentare nell'Aula del Senato» per chiarire sul Russiagate. E fonti di maggioranza precisano che l’assenza è motivata dalla mancata presenza in Aula di Matteo Salvini.

Dal canto suo, la Lega - preso atto della «solerzia» con cui Conte ha risposto alle richieste di chiarimenti sui presunti trasferimenti di fondi - ribadisce che «stiamo parlando del nulla», «non ci sono rubli né petrolio», ha detto il capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo. Mentre il capogruppo dem, Andrea Marcucci, ha fatto sapere che «nell’immediato il Pd presenterà una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Salvini che scappa dalle sue responsabilità».

«Salvini è stato presente a Mosca anche il 15 luglio 2018 per la finale del mondiale di calcio e il 16 luglio 2018 per l'incontro con le controparti russe - ha continuato Conte - e in quella occasione fu notificata alle controparti russe dalla nostra ambasciata la composizione della delegazione italiana su indicazione del protocollo del ministero dell'Interno: la delegazione ufficiale comprendeva anche il nominativo del signor Savoini». Ma sul caso del presunto trasferimento di fondi «non ho ricevuto informazioni dal ministro competente», ha aggiunto Conte in riferimenti alla mancata risposta di Salvini alle richieste della presidenza del Consiglio. «Allo stato non vi sono elementi tali da incrinare la fiducia che nutro in tutti i componenti del Governo» ha detto poi Conte, precisando che sulla vicenda sta indagando la Procura di Milano.