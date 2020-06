Conte: avanti con reti ad alta velocità. Valuterò anche il Ponte sullo Stretto

Un accenno di autocritica sui tempi delle misure messe in campo per tamponare la grande crisi provocata dalla pandemia. «Ci rendiamo conto dei ritardi, ci rendiamo conto che ci stiamo confrontando con una legislazione che non era affatto pronta a erogazioni così generalizzate. Di questi ritardi ho chiesto già scusa e stiamo intervenendo per pagare più velocemente bonus e ammortizzatori sociali». Il governo prova ad accelerare per essere pronto a sfruttare le risorse europee: «Molti sono ancora insoddisfatti perché uno choc come questo chiede tantissime risorse. Noi ci stiamo affrettando, abbiamo fretta per elaborare il progetto e farci trovare pronti ma stiamo lavorando per anticipazioni più consistenti» annuncia Conte.

Fisco iniquo, serve riforma seria

Capitolo fisco. «Occorre una seria riforma fiscale. Il nostro fisco è iniquo e inefficiente e su questo stiamo lavorando. L’ultima riforma fiscale è di cinquanta anni fa - sottolinea Conte -: serve una reale progressività coniugando lotta al sommerso per restituire risorse a tutti i contribuenti. Sicuramente ci metteremo nella condizione di fare pagare tutti e tutti meno». Per il Mezzogiorno rispunta l’idea di una fiscalità di vantaggio: «Se riusciamo a coniugare una fiscalità di vantaggio con gli investimenti programmati possiamo rendere attrattivo davvero il nostro Sud».

C’è spazio per una replica al presidente di Confindustria Carlo Bonomi. «Dalle interviste che ha rilasciato, devo desumere che Confindustria porterà progetti lungimiranti, che non si limiteranno solo alla riduzione delle tasse, ma progetti di grande respiro e impatto per il futuro e benessere collettivo del Paese. Quindi sono ben lieto di raccogliere e confrontarmi nel merito delle proposte anche con Confidustria». E commentando una battuta del presidente di Viale dell’Astronomia («questa politica fa più danni del coronavirus») il premier ha osservato: «Quell’espressione è sicuramente infelice, la rimando al mittente. Abbiamo la responsabilità di governare un Paese e agli stati generali dell’economia parteciperà Confindustria, come altre associazioni di categoria, anche quelle delle Pmi, parteciperanno tutti e tutti potranno portare ricette».

Rivolto agli imprenditori Conte ha assicurato: «Questo governo ha il culto del principio costituzionale della libertà di impresa ma a me piacerebbe che chi ha responsabilità di una impresa possa ragionare e abbracciare delle prassi socialmente responsabili» perché «c’è una responsabilità dell’impresa anche come istituzione e ciò appartiene alla migliore tradizione italiana: faccio un nome, Adriano Olivetti». Ma da parte dell’esecutivo non c’è alcuna volontà di “sovietizzazione” perché «non ha una cultura collettivista».

Il ritorno in classe in «aule rinnovate»

Sulla scuola il premier afferma: «Sicuramente a settembre si riaprirà, dobbiamo fare di tutto per assicurare ai nostri studenti il ripristino di una fase di normalità». E aggiunge: «È molto importante che i sindaci possano diventare commissari straordinari per opere di edilizia scolastica, ci attendiamo aule rinnovate e più conformi».