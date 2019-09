Conte bis, maggioranza al lavoro sulla lista dei 42 sottosegretari Occhi puntati sulla riunione di maggioranza convocata alla vigilia del secondo Consiglio dei ministri in programma giovedì 12 settembre. L'obiettivo è far giurare la squadra (circa una quarantina di sottosegretari) subito dopo il Cdm

Archiviato con un buon margine il voto di fiducia delle Camere ora per il governo Conte-bis si apre la complessa partita dei sottosegretari. Occhi puntati dunque sulla riunione di maggioranza convocata alla vigilia del secondo Consiglio dei ministri in programma giovedì 12 settembre. L'obiettivo è di far giurare la squadra (circa una quarantina di sottosegretari) subito dopo il Cdm. In visita a Bruxelles il premier Giuseppe Conte ha infatti auspicato il via libera alla lista nel giro di 24 ore, «per essere attivi quanto prima», mandando a regime la squadra di Governo. Ma le liti dentro i partiti rischiano di far slittare l'intero pacchetto delle nomine alla prossima settimana.

Le tensioni interne ai 5 Stelle

aLe tensioni interessano in particolare i 5 Stelle, che nelle ultime ore hanno riunito i propri parlamentari per commissione di appartenenza per decidere i criteri di cooptazione e individuare la rosa delle candidature per i ruoli di sottosegretario da sottoporre poi al capo dellegazione nel Governo Luigi di Maio. Una procedura che ha irritato i presidenti di Commissione del M5s alla Camera dei deputati perchè «il Movimento non è un ufficio di collocamento».

Maggioranza al lavoro su lista di 42 nomine

Sulla carta, in base alla legge, il Governo può essere composto al massimo da 65 membri, e ad oggi tra premier, ministri e sottosegretario alla presidenza se ne contano già 23. Secondo le indiscrezioni, per i ruoli di sottogoverno la maggioranza starebbe lavorando su una lista di 42 tra viceministri e sottosegretari (fondamentali per il funzionamento del Governo e dei suoi rapporti con il Parlamento). Al momento, il totonomine prevede 22-23 caselle in quota Movimento 5 Stelle, tra le 17 e le 18 assegnate al Pd, e una o forse due a LeU.

