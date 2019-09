Conte-bis, oggi la maggioranza alla prova del Senato Chiedendo la fiducia a Montecitorio, Conte ha invocato una nuova stagione riformatrice dai toni pacati, promettendo il taglio dei parlamentari e una nuova legge elettorale, la revisione dei decreti Sicurezza, Legge di Bilancio senza aumento dell'Iva, tagli al cuneo fiscale, un nuovo Patto di Stabilità.

Le 10 parole chiave di Giuseppe Conte

Incassata agevolmente la fiducia alla Camera, con 343 voti a favore contro 263 no, il governo Cinque Stelle-Pd sarà oggi al giudizio del Senato. Il dibattito in Aula - partito alle 10 - durerà all'incirca cinque ore. Il premier

Giuseppe Conte, che ieri ha depositato il discorso programmatico già illustrato a Montecitorio, interverrà in sede di replica intorno alle 15.30. Successivamente, ci saranno le dichiarazioni di voto e verso le 17 dovrebbe cominciare la "chiama" dei senatori per il voto. La fiducia è prevista intorno alle 18.

I NUMERI AL SENATO Maggioranza ½+1 = 161

La seduta è partita nervosa e rissosa, dopo la bagarre scoppiata a Montecitorio tra Cinquestelle e leghisti con grida, cartelli e cori da stadio. Al suo arrivo, Conte è stato accolto da urla e dai cori «traditore, traditore» e «dignità, dignità»partiti dai banchi della Lega. Un senatore, dai banchi di Forza Italia, mostra un cartello con la scritta «Sei un barone, non un conte» riferito al premier. Il Governo è presente quasi al completo, con 19 ministri su 21 seduti ai loro scranni (assenti il titolare dell'Economia Roberto Gualtieri e quello dell'Ambiente Sergio Costa). In Aula c'è anche il leader della Lega Matteo Salvini, ieri in piazza con Giorgia Meloni. Per lui, l'applauso dei senatori del Carroccio e il coro «Matteo, Matteo», che ha interrotto per qualche minuto la discussione generale sulla fiducia.

Nel suo intervento, disturbato dal grido «Bibbiano, Bibbiano» intonato dai leghisti, il dem Dario Stéfano definisce l'Esecutivo Conte-bis «espressione compiuta degli anticorpi istituzionali che la nostra Carte costituzionale prevede per arginare atteggiamenti populisti e sovranisti». «Era nostro dovere civile fermare questo scempio, questo schiaffo alla storia». spiega. con la fiducia a questo governo, conclude, « si cementa in un patto politico che intende chiudere una stagione di odio e rancore, la stagione delle spiagge e dei mojito preferiti ai luoghi istituzionali».