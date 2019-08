I numeri del Conte bis: come M5S-Pd raggiungono quota 170 al Senato Il Senato è, per tradizione, la camera dove le maggioranze rischiano di più. Il nuovo governo giallorosso può contare teoricamente su 170 voti certi, a fronte di un quorum di 161 di Mariolina Sesto

Governo: Conte da Casellati a palazzo Giustiniani

Il Senato, si sa, è la camera dove - per tradizione - le maggioranze rischiano di più. E quella giallorossa non fa eccezione. In queste ore, pallottoliere in mano, i senatori contano e ricontano i voti che dovranno far decollare il governo con la fiducia. Nulla può essere lasciato al caso. Ogni voto pro-Conte deve essere certo e blindato. Ma quanti sono questi voti sicuri in favore della fiducia? Al momento sono 170. Tondi.

I numeri

La maggioranza che darà la fiducia al Conte bis al Senato conta al momento su 170 voti, 30 di scarto sulla minoranza che si attesta a quota 140. Dieci sono i senatori incerti. Se questo sarà il risultato sul voto di fiducia, la maggioranza potrà contare solo su 9 voti in più rispetto al quorum che al Senato è di 161.

Lo “zoccolo duro” e gli altri “aiuti”

La maggioranza giallorossa potrà contare su uno “zoccolo duro” di voti portati in dote dai partiti: 106 da M5S (orfano di Gianluigi Paragone che ha già detto che non voterà la fiducia al governo), 51 dal Pd, 10 dal Misto e tre dalle Autonomie. Nel Misto quattro voti sono quelli dei senatori di Leu (partito che entrerà al governo), un voto verrà dal socialista Riccardo Nencini e 5 dagli ex M5S, fuoriusciti in passato dal Movimento (sono Buccarella, Martelli, De Falco, De Bonis e Nugnes). Dalle Autonomie una mano la daranno Pierferdinando Casini, Gianclaudio Bressa e il rappresentante valdostano Albert Laniece.