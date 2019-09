Governo Conte bis, la teoria della contrattazione e il gioco dell'ultimatum Come mettere d'accordo due partiti che fino a ieri se ne sono dette di tutti i colori? PD e 5S non hanno fatto, certo, economia di insulti reciproci in questi anni e hanno sempre adottato una retorica decisamente poco conciliante gli uni nei confronti degli altri. La scienza, sul punto, ha molto da dire di Vittorio Pelligra

Come mettere d'accordo due partiti che fino a ieri se ne sono dette di tutti i colori? PD e 5S non hanno fatto, certo, economia di insulti reciproci in questi anni e hanno sempre adottato una retorica decisamente poco conciliante gli uni nei confronti degli altri. Eppure, oggi si trovano nelle condizioni di dover trovare un punto di equilibrio per poter governare insieme, possibilmente per la durata dell'intera legislatura.

Un contratto, come ha mostrato l'esperienza appena conclusa, non è uno strumento affidabile in questo contesto. I contratti, si sa, sono sempre incompleti e, in più, in questo caso, non possono essere considerati né vincolanti, né esecutivi. Manca, infatti, un soggetto terzo dotato dell'autorità necessaria per farne rispettare i termini. Ogni accordo, quindi, dovrà essere, non solo, raggiunto, ma anche mantenuto in maniera del tutto volontaria. Come si può arrivare ad un simile accordo? La scienza non è del tutto silente a riguardo.

La teoria dei giochi

La teoria della contrattazione (barganing theory) è un campo della teoria dei giochi, sofisticato e dalle importanti applicazioni pratiche. Se ne occupò, tra gli altri, il premio Nobel John Nash fin dalla sua tesi di dottorato, e molti, dopo di lui, hanno fornito contributi fondamentali alla comprensione dei processi di negoziazione. Nel caso più semplice si tratta di capire come dividere una torta in modo che entrambi le parti siano, alla fine, soddisfatte. Immaginiamo che ognuna delle parti si alterni nel fare la propria offerta e nell'accettare o rifiutare quella dell'altra. Tutto molto semplice, o quasi: si contratta fin quando non si trova un accordo sulla dimensione delle rispettive “fette”, tenuto conto delle differenze nei gusti dei partecipanti e del fatto che le fette possono non essere tutte uguali: in alcune, per esempio, ci può essere una ciliegina o un po' di cioccolato in più rispetto alle altre. In genere però, le situazioni reali, sono un po' più complicate di così. Tipicamente, per esempio, il “fattore tempo” rappresenta un elemento cruciale.

PD e 5S non possono tirarla troppo per le lunghe. Il Capo dello Stato ha posto dei limiti temporali ben stabiliti, gli elettori non saranno disposti a attendere indefinitamente e le opposizioni potrebbero sfruttare l'impasse a loro vantaggio. Il modello più appropriato da studiare, quindi, sarebbe quelle nel quale occorre trovare un accordo su come dividersi una torta che, però, con il passare del tempo, si rimpicciolisce sempre più. Nella soluzione del negoziato, ora, entrano in gioco fattori come la pazienza, le prospettive future, le aspettative. La situazione si complica ulteriormente. Un bel rompicapo, insomma. Eppure, anche questa elaborata forma di negoziato prevede una soluzione razionale, un punto di “equilibrio” che massimizza, contemporaneamente, la soddisfazione per tutte le parti in causa. L'esistenza di questa soluzione è stata dimostrata nel 1982 da Ariel Rubinstein, un teorico dei giochi israeliano, carattere scorbutico e mente affilata come poche. La soluzione prevede che, se le due parti sono sufficientemente pazienti, date certe condizioni, allora saranno in grado di ottenere la soluzione migliore e cioè la divisione di una torta in parti uguali. Ma se una delle due parti è più paziente dell'altra, allora il numero di fette che questa riuscirà ad ottenere sarà maggiore.