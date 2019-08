Conte bis, totoministri: ipotesi Gabrielli o Cantone per il dopo Salvini al Viminale

L'intesa potrebbe portare anche a non indicare alcun vicepremier ma dare al Pd il sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Tra i Dem, però, qualcuno sostiene che si possa lasciare a Di Maio il ruolo di vice. Si tratta.

Solo dopo aver sciolto questo punto, si traccerà il profilo della squadra di governo. A trattare sarà Conte se, come pare, riceverà l'incarico di formare l'esecutivo. Ma la discussione è già partita. Tra i Dem c'è chi accredita la possibilità che Pd e M5s abbiano pari ministri (voci ne accreditano otto ciascuno, più due tecnici). Ma è più probabile che il Movimento ne abbia

qualcuno in più. La priorità per il Pd era evitare che Di Maio andasse al Viminale - uno spauracchio, per alzare la posta - e la smentita di Conte era il segnale atteso per dialogare.

Viminale: Gabrielli e Cantone in lizza per il dopo Salvini

Ora per sostituire Matteo Salvini si accreditano il capo della Polizia Franco Gabrielli (molto sponsorizzato da Renzi) o Raffaele Cantone, mentre se sarà un politico Marco Minniti per il Pd o Alfonso Bonafede per il M5s. L'altro obiettivo a portata dei Dem è ottenere l'economia, per segnare la svolta rispetto alle politiche di Tria: si cita per questo incarico l'eurodeputato Roberto Gualtieri o un profilo più tecnico come Lucrezia Reichlin o Mariana Mazzucato. Ai Dem dovrebbe andare anche il commissario europeo: Paolo Gentiloni (ma per lui si parla soprattutto del ministero degli Esteri) o Graziano Delrio, ma alla fine potrebbe essere indicato anche un profilo più tecnico come Enzo Moavero o Reichlin.

Il M5S punta allo Sviluppo. Per Di Maio Lavoro o Difesa

M5s punta allo Sviluppo economico, all'Ambiente e alla Giustizia. Di Maio dovrebbe tenere il Lavoro, se sommerà il ruolo di vicepremier, o passare alla Difesa, come vorrebbe. Gli altri nomi di ministri pentastellati sono, negli auspici del M5s, Bonafede, Riccardo Fraccaro, Stefano Patuanelli, Francesco D'Uva, ma dovrebbe esserci anche una delegazione “fichiana” con esponenti come Giuseppe Brescia.