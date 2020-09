Conte, cashless obiettivo pagare tutti ma pagare meno Secondo il presidente del Consiglio il piano porterà anche «a disincentivare i pagamenti in nero»

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte (foto Epa)

2' di lettura

Il Piano Cahsless «è un progetto a cui il governo tiene particolarmente, un progetto a cui credo molto. Favorire una digitalizzazione dei pagamenti senza penalizzare» può portare «al cambiamento delle abitudini di vita dei consumatori. Oggi (lunedì 7 settembre, ndr) abbiamo avuto un incontro con tutti gli stakeholders, gestori delle carte, dei sistemi di pagamento, esponenti delle banche» e «abbiamo fatto un confronto operativo molto positivo. Tutti si rendono conto dell'importanza» del piano «e ciò significherà incentivare l’utilizzo dei pagamenti digitali, rendere il sistema più spedito, più trasparente e tracciabile e in prospettiva significa porre le basi per recuperare l'economia sommersa». È quanto ha affermato il premier Giuseppe Conte parlando con i giornalisti a Beirut. Il piano porterà anche «a disincentivare i pagamenti in nero. Quindi - ha aggiunto il capo del governo - si pongono le basi per l'obiettivo fondamentale dell'intero governo, pagare tutti ma pagare meno».

L’incontro con banche e poste

Il giorno prima di partire per il Libano, Conte ha incontrato i principali prestatori di servizi di pagamento in Italia. Hanno partecipato, fra gli altri, rappresentanti di: American Express payment services, Postepay, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Bnl Axepta, Bancasella, Bancomatpay, Satispay Europe SA, Nexi, Paytipper, Iccrea. L’incontro è servito a sollecitare l’adeguamento tecnologico necessario per far partire dal 1 dicembre il piano Cashless. Le operazioni andranno rendicontate attraverso la piattaforma PagoPa, ma saranno coinvolte anche altre piattaforme, come quelle bancarie (si veda anche Il Sole 24 Ore dell’8 settembre) . Le informazioni vanno poi trasferite all’agenzia delle Entrate. Secondo fonti di Palazzo Chigi, tutti i partecipanti all'incontro si sono detti pronti per partire e collaborare insieme al Governo per la piena riuscita del progetto.