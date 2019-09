Conte: «Con Macron auspichiamo sostegno Ue a crescita». Vertice Italia-Francia a inizio 2020

Macron: penalizzare Paesi Ue non solidali

Il presidente francese ha quindi sottolineato: «Credo che possiamo difendere una posizione comune in Ue perché tutti i Paesi partecipino in un modo o in un altro alla solidarietà europea oppure vengano penalizzati seriamente».

Conte e Macron hanno poi auspicato un contributo di tutta l’Unione europea per il rilancio degli investimenti e della crescita economica, «per migliorare la governance economica dell’Ue, indispensabile per riequilibrare il rapporto tra stabilità e crescita, dove la prima è il presupposto della seconda e per promuovere gli investimenti a partire da quelli ambientali e sociali».

Vertice Italia-Francia a inizio 2020

Conte ha infine lanciato l’invito a Macron per tenere all’inizio del 2020 un nuovo vertice bilaterale italo-francese, per proseguire i lavori di preparazione di un nuovo Trattato del Quirinale. «Mi fa molto piacere che ci sia la possibilità dello svolgimento di un vertice italo-francese all'inizio del prossimo anno che ci permetterà anche di proseguire i lavori di preparazione del Trattato del Quirinale» ha risposto il presidente francese Emmanuel Macron nelle dichiarazioni congiunte con il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi.