Conte: priorità Pa semplice, meno tasse e più infrastrutture

Infrastrutture, serve manutenzione più efficace

Sul capitolo infrastrutture, Conte afferma che «bisogna lavorare per incrementare le infrastrutture, migliorare e manutenerle in modo efficace: quello che abbiamo osservato fino qua non ci piace. Serve una

manutenzione più efficace, ordinaria e straordinaria».



Prescrizione? Avremo garanzie in riforma penale

Il presidente del Consiglio annuncia che siamo in dirittura d’arrivo sulla

riforma del processo penale, nella quale, evidenzia, «introdurremo meccanismi di garanzia» per quanto riguarda la riforma della

prescrizione: «Su questo obiettivo ci ritroveremo tutti». «La prescrizione sospesa alla sentenza di primo grado non è un obbrobrio giuridico -aggiunge Conte -, c’è in Germania, c’è in Francia, ma rischieremmo di andare in difficoltà sul piano della garanzia ai diritti dei cittadini senza meccanismi di garanzia per la durata ragionevole del processo».

Su decreti sicurezza recepiremo premure Colle

Rispondendo a un’altra domanda, Conte afferma che uno dei 29

punti del programma «ambizioso» è intervenire sui decreti sicurezza, per recepire le premure, le preoccupazioni espresse dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Finora non ci siamo riusciti

perché cento giorni sono pochi. Ora potremo lavorare a questo

tema».

Pop Bari: non escludiamo soluzione di mercato

Il premier parla anche della Banca Popolare di Bari, affermando: «Mettiamo in sicurezza i risparmi dei cittadini e un polmone creditizio fondamentale per il territorio, ma in prospettiva non escludiamo una soluzione di mercato. Non è un salvataggio, ma un sostegno dello Stato».

Il passaggio dal Conte I al Conte II

Il premier Conte, quest’anno, ha dovuto affrontare la crisi di agosto, innescata dalla Lega. In pochi giorni, dal governo “giallo-verde” si è passati all’attuale esecutivo “giallo-rosso”.