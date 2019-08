Conte, discorsi a confronto: dal governo del cambiamento al nuovo umanesimo Sono alcune delle differenze più evidenti che emergono confrontando i due discorsi di accettazione (con riserva) dell’incarico a formare un nuovo governo pronunciati da Giuseppe Conte. La prima volta il 23 maggio 2018 e la seconda oggi di An.Ga.

La priorità di Conte: un nuovo rapporto con l’Europa

Cambiano le parole chiave. Escono «contratto», «governo del cambiamento» e «avvocato difensore del popolo italiano». Entrano «governo nel segno della novità» per rendere l’Italia anche «più giusta, equa e solidale», con una chiara «collocazione euro-atlantica», un ancoraggio forte nei «principi scritti nella Costituzione», in un orizzonte di «nuovo umanesimo». Con la parola “popolo” che non viene pronunciata. Sono alcune delle differenze più evidenti che emergono confrontand0 i due discorsi di accettazione (con riserva) dell’incarico a formare un nuovo governo pronunciati da Giuseppe Conte. La prima volta il 23 maggio 2018. La seconda oggi. Cambiano la coalizione (da gialloverde a giallorossa), i temi e anche il discorso. A partire dai tempi: 3 minuti e 24 secondi nel 2018, quasi 9 minuti e mezzo di discorso quindici mesi dopo.

Un programma da elaborare

Nel maggio del 2018 Conte si presenta quasi come un esecutore di quello che definisce «il contratto su cui si fonda questa esperienza di governo». Il contratto è già pronto, avallato dalla base M5s e leghista: il suo compito sarà quello di presentarlo al Parlamento e di portarlo avanti. Quindici mesi dopo lo scenario è molto diverso. «Oggi stesso avvierò le consultazioni», al termine delle quali «mi dedicherò - scandisce Conte - a elaborare un programma insieme alle forze politiche». Questa volta insomma non c'è niente di preconfezionato: sarà lui a mediare tra i partiti e lui stesso a elaborare il programma con il contributo delle forze che lo sostengono.

Parola chiave: novità

Nel 2018 quello che sta per nascere è «il governo del cambiamento» dice Conte. Ora si parla di «un governo nel segno della novità». Le parole «nuovo/a» e «novità», vengono citate spesso (mai nel 2018) .

